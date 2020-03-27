Борьба с COVID-19. Как спасти бизнес от паники и кризиса

Добрый день, уважаемые коллеги.

Знаете, ввиду той истерии, которая сейчас присутствует у нас в интернете и СМИ вокруг коронавируса, я хочу дать вам кое-какие сведения, которые государство предпринимает в части, касающейся и борьбы с напастью, и в части, поддержки населения. Другое дело, достаточны ли эти меры. Блогосфера гудит, что эти меры недостаточны, что надо больше. Гудит интернет, что якобы наше правительство от нас что-то скрывает. Не знаю. У меня нет данных, которые я мог бы взять в виде бумаги и доказать, что правительство чего-то скрывает. Таких фактов у меня нет.

Вчера разговаривал с одним парнем, и он мне начинает рассказывать, что меры недостаточные. А я ему ответил, что есть несколько вариантов развития событий.

Первыйвариант: государство ничего не делает и при этом все скрывает. Второй вариант: государство ничего не делает, но ничего не скрывает. Наоборот, все в открытую высказывает и все данные в открытую дает, честные цифры. Но при этом либо ничего не делает, либо делает недостаточно. Третий вариант: государство делает все возможное для того, чтобы все было хорошо и коронавирус был побежден, но при этом все скрывает. Четвертый вариант: государство делает все возможное, чтобы коронавируса не было, но при этом ничего не скрывает.

Как по мне, третий вариант является лучшим. И я сейчас объясню почему. Третий вариант, это когда государство делает все возможное, чтобы победить коронавирус. И делает в 10 раз больше, чем это возможно. Но большую часть правды от населения скрывает, выдавая только дозированную информацию. И вся эта информация должна быть направлена на то, чтобы население знало, что делать, как себя обезопасить и так далее, но при этом никаких ужастиков, связанных с отрицательными новостями, государство не дает. Лично я выступаю за этот третий вариант. Почему? Расскажу на примере какой-нибудь вашей организации.

«И все это очень сильно похоже на рейдерский захват»

Представьте ситуацию: против вашего бизнеса начинаются атаки со стороны правоохранительных органов. И все это очень сильно похоже на рейдерский захват. И вас как директора, как собственника, буквально лихорадит. Так вот, если вы пойдете по третьему варианту, то шансов выиграть в этой борьбе у вас будет в разы больше. Никто из ваших сотрудников не должен желательно ничего знать о рейдерском захвате. И о том, что на самом деле происходит, о том, как вы не спите ночами, в какую копейку вам обходятся адвокаты и прочая защита. Организация в этот момент должна иметь высокий боевой дух и работать, работать, работать.

А еще вы, как собственник, вместе со сторонними юристами, адвокатами, используя все ваши возможности и связи, должны защищать свое детище. Потому что если вы все свои эмоции, проблемы и все то, чем вам приходится заниматься, будете привносить в организацию, то вы вселите в коллектив неуверенность. Часть людей от вас сбежит, считая, что вашей организации конец, и это создаст жуткую нервозность среди всех остальных. А все остальные из-за этого начнут работать хуже, потому что они теперь нервничают и у них тоже потеряна уверенность в будущем вашей организации. И, как минимум ваша организация сильно потеряет в доходах, а как максимум — ваша организация просто исчезнет, чего и хотят заказчики захвата.

Поэтому лучшее, когда собственник, или в данном случае государство действительно делает все возможное, чтобы победить ту или иную заразу, и делает даже больше, чем это возможно. Оно информирует вас о том, что сделано, потому что люди должны быть в курсе событий. И вы тоже, защищая бизнес, можете делиться своими победами с сотрудниками. Государство тоже должно делиться хорошими новостями, что оно справляется с проблемой и выдавать населению (а вы — сотрудникам) какие-то рекомендации, связанные с тем, чтобы они тоже лучше справлялись с ситуацией.

Потому что если это рейдерский захват, то, возможно, будет задействована и бухгалтерия, значит, нужно дать какие-то инструкции. Возможно, пойдут какие-то допросы, тоже надо дать какие-то инструкции. Но ни в коем случае ни государство, ни вы у себя в организации не должны грузить сотрудников всем спектром проблем, особенно тех, по которым вы еще не нашли решение и не одержали победу. Вот моя точка зрения на этот счет. Я могу быть неправ. И я еще расскажу, что государство наше делает для того, чтобы победить эту заразу. На этот счет у меня подготовлено много информации.

Дурдом в том, что из-за СМИ складывается такое ощущение, чтобы плохие новости сделать еще более ужасными. И еще больший для меня дурдом в том, что, когда я внимательнейшим образом, посмотрел видео наших ведущих оппозиционных политиков и блогеров, я у этих ребят вообще никаких решений не увидел, кроме Евгения Ройзмана. Я увидел совершеннейший какой-то треш, связанный с тем, как все плохо, ужасно, чиновники не работают, недорабатывают... И вообще никаких решений. Нет, дорогие мои, так дело не пойдет. В данном случае наши СМИ делают вас больными душевно, заставляя нервничать.

Внимание на хорошее

Есть один довольно интересный закон: вы получаете то, чему уделяете все свое внимание и всю энергию. Если вы все внимание будете уделять решению проблем, то вы получите решение. Если вы все внимание будете уделять хорошим новостям, вы будете получать хорошее. А если вы будете направлять ваше внимание на созидательную деятельность и на безопасность, то вы будете это получать обратно. Но если вы вечером будете погружаться в отрицательные новости: тут умер, тут погиб, тут заболел, выхода нет и т. д., то вы получите заморозку мозгов.

Поэтому, даже если мы считаем, что чиновники делают недостаточно, чтобы победить коронавирус и справиться с экономическим кризисом, то давайте дадим им подтверждение за то, что они уже делают. Давайте скажем им спасибо. А дальше потребуем от них, чтобы они делали больше и направим их внимание на большее количество решений и большее количество денег, выделяемых на спасение экономики. И это всем нам в результате пойдет на пользу. Но один лишь мат в их адрес сделает только хуже. Потому что, когда вы кого-то материте и ненавидите, когда вы кого-то бьете по рукам за его слабые, жалкие попытки вам помочь, он вообще вам перестает помогать и все, что этому парню останется сделать, это взять дубину и ввести диктатуру.

И если вы действительно хотите получить дубину и диктатуру, то давайте и дальше, ненавидьте власть и тех, кто, по вашему мнению, мало делает. Но после этого подойдите к зеркалу и спросите у себя, а что сделали вы в своей организации, чтобы победить коронавирус и экономический кризис, в своем доме, на своей улице, в своем подъезде?

Я перед вами готов отчитаться по полной. Потому что, по мне, проблем нет вообще. Их не существует. Существует только нежелание или неспособность их решать. А также может существовать незнание технологии того, как эти проблемы надо решать. У меня и дома, и в организации высочайший боевой дух, люди фигачат, люди пашут. Сейчас мои директора приняли решение перейти на шестидневку. Мы работаем по полной программе. Мы поменяли полностью парадигму продвижения. Мы начинаем масштабные съемки и разработки огромного количества новых продуктов. Все отлично. Почему так? Потому что у нас в головах нет кризиса, коронавируса, мы акцентируем свое внимание на победах. Чего, собственно, и вам желаю.

Спасибо и удачи в делах.