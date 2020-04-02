Война с конвертами: ФНС передаст банкам сведения о зарплатах

Добрый день, уважаемые коллеги.

Банки договорились с налоговиками и теперь, прежде чем выдать кому-то потребительский кредит, банкиры будут знать, сколько вы зарабатываете, на основании сведений, полученных из ИФНС. Раньше вы приносили в банк справку о доходах. А вдруг эта справка неверная, вдруг она липовая, вдруг там что-то не так?

Короче, теперь пофиг на эти справки, налоговики передадут эти сведения в банк сами. Например, сколько НДФЛ и страховых за вас заплачено. И соответственно, по НДФЛу и по страховым взносам банки смогут определять вашу зарплату. И именно этими данными будут пользоваться банкиры, чтобы принимать решение, кредитоспособный вы заёмщик или нет.

В целях повышения оперативности получения и актуальности документов, получаемых банками и государственных информационных сервисов ПФР и ФНС, предлагается установить право банка использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтверждённые сведениями о выплатах, произведённых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц. Эти данные банки будут получать из информационной системы ФНС за период равный 12 календарным месяцам, заканчивающимся не ранее 4-х календарных месяцев, предшествующих месяцу расчета по НДС.

Я уже писал статью на эту тему, но решил еще раз вернуться к ней. Нужно, чтобы об этом знали все граждане, чтобы не вляпались, не дай бог, кого-то обвинят, что справки «липовая». Кстати, за получение кредита по подложным документам предусмотрена уголовная статья. А это может быть независимо, ребята, от вас. Вы об этом даже можете не знать.

У меня был конкретный случай, бизнесмен действовал неправильно, я его не оправдываю. Короче, сотрудники получают зарплату 2 раза в месяц: аванс и основная зарплата, и они расписываются в ведомостях. Так вот, первые ведомости оставлялись на месте и, скажем так, с них платился НДФЛ и страховые взносы. А вторые ведомости исчезали, с них страховые взносы и НФДЛ не платились. А сотрудники даже об этом не знали. И я, когда помогал этому бизнесмену легализовывать бизнес, с ним даже поругался. Он мне сидит и заявляет: «Что теперь делать? Раньше я весь НФДЛ из этих ведомостей клал себе в карман (НДФЛ-то вычитали у людей, не говоря уже про страховые), а теперь я всё это буду платить?» А там получалась приличная сумма, он терял минимум 7 млн рублей в год. И в данной ситуации сотрудник мог получить недостоверную справку, а потом проверка бы установила, что там все платежи в три раза меньше. И ещё этого человека обвинили бы в получении кредита по подложным документам, а это уголовная статья.

«По словам главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, такой подход даст банкам возможность видеть реальную картину доходов граждан: «Это будет стимулировать людей, особенно тех, кто рассчитывает на получение крупных ссуд, внимательнее относиться к своей налоговой истории, что отчасти поможет пересмотреть отношение граждан к зарплатам в конверте».

Теперь граждане начнут требовать от своих работодателей, чтобы им больше не платили зарплату в конверте. Но я разочарую Дмитрия Янина, несмотря на предупреждение, граждане не будут требовать получения легальной заработной платы, потому что работодатели обычно говорят: «Получишь 15 по ведомости и 20 в конверте. Итого получается 35 тысяч рублей. Ну а если хочешь получать все легально, то на руки получишь уже не 35, а 30. Потому что все остальное уйдет на налоги».

Давайте скажем честно, людям надо жить и кушать, и они выбирают конвертный вариант. В том числе и потому что никто из них не верит в светлое пенсионное будущее. Да и деньги, которые нам начисляются «на пенсию», исчисляются не в рублях, а в так называемом индивидуальном пенсионном коэффициенте. В прошлом году на один балл приходилось 97 рублей.

Поэтому с одной стороны, нам нужно, чтобы простой гражданин не вляпался на ровном месте, предоставив ложную информацию в банк. А с другой стороны, нам нужно, чтобы этот гражданин мог нормально жить сейчас, а не в далеком светлом будущем. Не верьте, пожалуйста, в светлое пенсионное будущее. Но наверное, вы уже и сами всё это понимаете.

Спасибо и удачи в делах.