Подпишите петицию: спасите бизнес и страну

Доброго дня вам, дорогой читатель!

Если вы уже посмотрели мое обращение к вам подписать петицию, у вас, возможно, возникли некоторые вопросы.

Например.

1. Почему мы должны просить?

2. Почему обращение похоже на «просьбу холопа к барину»?

3. Почему петиция написана с просьбой ввести режим Чрезвычайной ситуации?

4. Откуда у меня эта идиотская уверенность, что нас услышат?

5. Почему обращение к Мишустину, а не к Путину?

6. Что дает режим Чрезвычайной ситуации?

7. Почему по 44 тысячи, откуда эта цифра?

И так далее. Попробую разъяснить.

Начну с конца.

Почему обращение написано к Мишустину, а не к Путину?

Согласно вновь принятому Федеральному закону № 98-ФЗ от 1 апреля 2020 года, Путин (а именно он подписал данный закон) снял с себя полномочия о введении режима Чрезвычайной ситуации и передал это Премьер Министру и главам регионов. Путин может ввести в разы более жесткий режим — режим Чрезвычайного положения. Так что это право вводить режим ЧС за Премьер-министром.

Что дает режим ЧС?

Это законная попытка заставить власти в трудную минуту вернуть населению и организациям деньги накопленные населением в Фонде национального благосостояния и резервах Центрального банка.

После объявления «выходных» у половины (минимум) населения страны работающего в частном секторе малого и среднего бизнеса возникло сразу несколько угроз:

1) к концу апреля остаться совсем без денег;

2) остаться без работы и без денег больше, чем на месяц.

3) у многих, очень многих возникла угроза полуголодного или голодного существования, когда элементарно будет нечем кормить детей.

Деньги находящиеся в Фонда национального благосостояния были накоплены там, благодаря:

1) вашей работе и последующих налогов которые платил ваш работодатель

2) благодаря отчислениям от продажи нефти, газа и прочего сырья, которое как известно в России принадлежит не Путину и его друзьям, а вам — народу.

И по закону о ЧС (68-ФЗ от 21.12.94 в редакции 98-ФЗ от 1.04.20) власть обязана о вас позаботиться.

Почему мы должны просить?

Люди в большинстве своем... расстроены глухотой власти, обозлены ... ненависть зашкаливает. Но, по-моему, наши правители считают, что ничего особенного не происходит, всё под контролем, в помощи вы не нуждаетесь, как-то выживете сами, а если что... Национальная гвардия с боевой техникой наготове.

Я лично не хочу революций, массовых восстаний и прочего. Потому что это может привести к ещё большему хаосу.

Поэтому и предложил вам их попросить. Обратите внимание, спокойно, уважительно и в полном соответствие с ИХ же законами.

Откуда у меня уверенность, что нас услышат?

У меня нет такой уверенности. Совсем. Власть 20 лет думала только о себе и сохранении своей власти, своего права «кушать» из бюджета, ничем себя не ограничивая. И почему бы ей не продолжить это делать.

Более того, так как людей запугали дальше некуда, загнали в полную безнадегу, я совсем не уверен в том, что данная петиция получит массовую поддержку. НО НАДО ПРОБОВАТЬ. Не только материться и ворчать, а пробовать действовать законными методами.

Почему по 44 тысячи?

Совсем не обязательно по 44, пусть будет по 50 или по 25. Мне нужно было взять официальную цифру средней заработной платы в стране. Эти официальные цифры средних зарплат нам дает Росстат. Росстат утверждает, что средняя зарплата в 2019 году была 44 тысячи рублей.

Но, как сказал Сергей Собянин, «бюджеты треснут», если начнут раздавать деньги?

Мы не правительство. У нас нет точных данных, сколько людей работает в секторах малого и среднего бизнеса, сколько из них отправили без денег по домам. И нам этих данных никто не даст. Поэтому наши расчеты могут быть ошибочными, и, тем не менее, давайте посчитаем.

Предположим, что в секторах малого и среднего бизнеса работает 20 млн человек. Вряд ли больше. Предположим, что 1/5 из них, типа моей компании как-то выкручивается и какую-то зарплату выплачивает. Остается 16 млн. Если выплатить каждому из 16 млн отправленных Путиным в «отпуск» по 25 тысяч получится 400 миллиардов рублей.

Послушайте! Можно из 10 триллионов 600 миллиардов денег Фонда национального благосостояния отдать людям всего-то 400 миллиардов. (Напомню, кроме этих денег в резерве ЦБ не менее 500 млрд долларов, что в рублях еще 40 триллионов рублей).

Так что и по 44 тысячи можно выплатить, если, конечно, эти деньги... куда-то уже не ушли.

И кстати, бюджеты регионов трогать не нужно — они и так трещат по швам (кроме Москвы).

Почему Петиция похожа на «просьбу холопа к барину»?

Да похожа. Но нужно обращаться вежливо, уважительно, соблюдая закон, если вы хотите использовать свой шанс быть услышанными.

А уже если не услышат... Я не политик. Я по-честному сказал, что меня тошнит от всей этой политической грязи. Но я решил использовать свой шанс налогоплательщика спросить то, что принадлежит всем нам — деньги, накопленные на черный день.

Эту идею я высказал в одном из роликов, и она получила массовую поддержку, после чего я взял на себя обязанность написать петицию. И если кто-то даже такую невинную просьбу о помощи посчитает политикой..., ну ладно, тогда точно со стороны людей будет «политика».

По сути дела, эта просьба направлена на укрепление и сохранение существующей власти. Власти должно быть выгодно поддержать людей, бизнес, чтобы подольше остаться у власти.

И лично для меня будет дико и странно, если они надеются на дальнейшее рабское молчание людей и штыки Росгвардии.

Хотя, кто знает. Возможно, они правы. И даже голод не заставит наших людей проснуться.

Ссылка на документы:

Петиция

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