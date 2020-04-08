ФНС расскажет, что делать после отмены ЕНВД

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики будут проводить информационную кампанию, и ее параметры объявлены в Письме ФНС России от 11.03.2020 № АБ-4-19/4243@ «О проведении информационной кампании».

Чему посвящена информационная кампания?

Эта информационная кампания будет посвящена отмене ЕНВД. Налоговики будут информировать нас, что с 1 января 2021 года ЕНВД отменяется и бизнесменам надо переходить на иные режимы налогообложения. Для этого разработают информационные плакаты и брошюры, которые разместят во всех своих налоговых инспекциях и на своих информационных ресурсах.

А также эту информацию направят через личные кабинеты и push-уведомления всяким ИП-шникам и юрлицам. Еще будут публикации в СМИ, проведут семинары, конференции и т.д. Огромное количество мероприятий будет посвящено информированию бизнесменов, о том, что ЕНВД отменяется. Я бы так сказал, ссылаясь на бывшего министра Орешкина в документе, который он подписал, о том, что при отмене ЕНВД, если вы переходите на специальные налоговые режимы, ваши налоги вырастут от 50% до 300%. А если вы переходите с ЕНВД на ОСН, то ваши налоги вырастут в 3-7 раз, то есть на 300-700%.

И конечно же, к письму приложена соответствующая форма отчета управления, региональных управлений ФНС России обо всех проведенных мероприятиях в рамках этой информационной кампании. Региональные налоговые инспекции отчитаются перед центральной налоговой инспекцией, перед федеральной, сколько семинаров проведено, сколько было участников, сколько статей в интернете и СМИ было опубликовано и т.д.

Ну, классно, что нас проинформируют, и наши налоги в результате вырастут. Наверное, чтобы скрасить как-то нашу жизнь, налоговики предлагают нам перейти на упрощенку, а если у вас меньше 15 работников, то получить патент. Или если у вас нет работников, то перейти на НПД. И ни слова не сказано о том, что нам делать, если нам придется переходить на ОСН, где налоги вырастут, по данным письма, из Минэкономразвития, в 3-7 раз.

Я бы хотел услышать от этого уважаемого человека, который подписал это замечательное письмо (Государственный советник Российской Федерации 3 класса А. В. Бударин), что делать бизнесмену, чьи налоги в кризис вырастут в 3-7 раз? Но не пишут. Скрывают. Наверно, сказать нечего.

Давайте не будем ругать этого чиновника. У него просто нет ответа на этот вопрос. Давайте напишем в комментариях советы бизнесменам, у которых налоги при переходе с ЕНВД на ОСН вырастут в разы. Предложите им какие-то решения. Сейчас и так полно вокруг всякой нехорошей информации. Давайте делится идеями, как выжить российскому бизнесмену в условиях повышающегося налогообложения, в том числе из-за неразумных действий наших чиновников, депутатов, да и президента. Это ведь он подписал закон, в соответствии с которым ЕНВД будет отменен.

Спасибо и удачи в делах.