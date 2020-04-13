Как получить отсрочки по коммуналке и кредитам

Добрый день, уважаемые коллеги!

Эта информация не для бизнесменов, она для всех граждан Российской Федерации, которые платят коммунальные платежи и для тех, кто брал различного рода кредиты и займы, в том числе по ипотеке.

Первый документ — Постановление правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». То есть частный у вас дом или вы живете в квартире не имеет значения, это постановление для вас. Распечатайте его и изучите.

«Положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021 года».

То есть, грубо говоря, если вы до 1 января 2021 года платить не будете, то к вам никто не придет.

«Положения договоров управления многоквартирными домами, устанавливающие право лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение, не применяются до 1 января 2021 года».

Опять же, получается, что хочешь плати, хочешь не плати — до 1 января 2021 года никто с тебя спрашивать ничего не будет. Это постановление правительства.

«Приостановить до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт».

Знаете, платить или нет — это ваше дело. Я за то, чтобы платить. Есть возможность — давайте платить. Ну а что? До 1 января 2021 года разрешили не платить, штрафы и пени не начисляются. А что, 11 января деньги появятся? Наверно, упадут откуда-то с неба, когда экономика катится в тартарары. Поэтому тут каждый сам решает.

Я считаю, что лучше все платить своевременно, сделать все возможное, чтобы не было никаких долгов. Но тем не менее постановлением правительства нам разрешают не платить. Знаете, это будет кошмар. Я не согласен с этим постановлением. Это называется подставить всех жителей страны просто подставить. Где они в январе деньги возьмут? Их что, выселять потом будут? В суды на них будут подавать? Не понимаю.

И еще один документ для жителей России, кто взял кредиты и займы. Информационное письмо Банка России от 31.03.2020 № ИН-06-59/42 «О предоставлении льготного периода в связи с уменьшением уровня дохода заемщика». Центральный банк рекомендует кредиторам, то есть банкам оперативно рассматривать и принимать решения об удовлетворении ваших заявлений о реструктуризации задолженности.

То есть вы приходите в банк, ссылаетесь на это информационное письмо ЦБ РФ и Постановление правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 436, приносите их с собой и в банке говорите: «Туров ролик снял, порекомендовал распечатать письмо Центрального банка от 31 марта 2020 года № ИН-06-59/42, а также Постановление правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 436. И вы, господа банкиры, должны сделать так, как тут написано». Прямо берите эти документы с собой, иначе они вас слушать не будут. Также принесите с собой те бумаги, которые здесь перечислены.

Тут целый абзац таких бумаг перечисляется, в частности, вы должны принести документы, подтверждающие снижение доходов. Этими документами, может быть, справка с работы, справка из центра занятости. Тут много документов, принесите их с собой.

«В течение льготного периода по кредитному договору (договору займа) также рекомендуется не начислять неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по такому договору».

То есть банк должен будет вам реструктуризацию сделать, дать льготный период и за этот льготный период любому учреждению, которое выдало вам деньги, запрещено начислять вам неустойки, штрафы и пени.

«Заблаговременно до окончания льготного периода кредитору рекомендуется предоставить заемщику обновленный график платежей по соответствующему кредитному договору (договору займа)».

Распечатайте этот документ и изучите самостоятельно.

Пару слов о Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 436 «Об утверждении методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа)».

То есть дадут вам льготный период или нет будет зависеть от того, изучите вы эту методику или нет, сделаете вы, как тут написано или нет. Не буду ее описывать, вы сами ее изучите, если надо. Поймите, банк — это бездушная машина. Операционистка в банке, с которой вы будете разговаривать, она, возможно, ничего об этом даже и не слышала. А если и слышала об этом, ей сказали: «Молчи, как рыба об лед. Никому ничего не говори, никому ничего не поясняй, потому что чем меньше мы отсрочек и рассрочек дадим, тем целее будет твоя заработная плата. А если ты, будучи сотрудницей банка, откроешь рот и расскажешь об этом людям, которые к тебе приходят, мы тебя уволим к чертовой матери». Поэтому я вам это рассказываю.

Соответственно, вам надо это распечатать, изучить и составить заявление на отсрочку, рассрочку, на отсутствие пеней и штрафов на основе этих документов. И вы приходите в банк с грамотно подготовленным заявлением и с этими распечатанными документами, и тогда банкирам деваться будет некуда. Потому что они обязаны подчиняться постановлениям правительства и рекомендациям Центрального банка.

Проинформируете моим роликом максимальное количество граждан Российской Федерации. Помогите людям выжить, чтобы не я один помогал просто сделайте репост. По сути дела, это наша бесплатная миссия помощи российскому бизнесу.

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Спасибо и удачи в делах!