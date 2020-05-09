Должники-«бомжи» и собачий лай за 50 000: что придумали чиновники

Добрый день, коллеги.

Я иногда снимаю так называемые социальные ролики, но если раньше я в них давал какие-то советы бытового или психологического характера, то сейчас столько нормативной базы, которая не относится напрямую к бизнесменам, а относится к физлицам, что я решил немножко поменять парадигму соцроликов.

На повестке дня два документа:

Информационное письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-59/79 «О приостановлении процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание».

То есть если вы не расплатились с банком по ипотеке и на ваше помещение наложено взыскание и у вас это помещение собираются забрать, то его отъем рекомендовано приостановить до 30 сентября 2020 года.

«Кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее — кредиторы) рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредита (займа)».

Как вы считаете, должно ли государство помочь тем людям, которых вот так выселяют из помещения? И еще вопрос: какие советы вы бы дали друг другу, чтобы не попасть в такую нехорошую ситуацию, когда ты взял кредит, а расплатиться не можешь и тебя выселяют из твоей квартиры?

«В новый КоАП введут ответственность за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию».

С 1 января 2021 года будет введен новый КоАП. В будущем кодексе расширят ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе граждан будут штрафовать за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.

«Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — сообщили в Минюсте.

«Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру, громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — отметили в Минюсте".

Какой будет штраф?

За нарушение тишины штраф для граждан составит от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом штраф могут выписать более 2 раз в месяц.

Скажите, пожалуйста, нужна ли такая норма: штрафовать граждан за срабатывающую сигнализацию или за лающую собаку? Напишите свои мысли в комментариях. Можно ли воспитывать своих граждан, не прибегая к столь жестким наказаниям? По моему мнению, минимум 80% граждан, это нормальные люди, которых можно просто попросить, вместо того, чтобы скандалить и штрафовать. Как вы считаете, для кого такие размеры штрафов введены? Вы способны из-за лающей собаки по два раза в месяц платить минимум по 5 тысяч рублей штрафа? По-моему, это перебор.

Спасибо и удачи в делах.