Вы должны стране 35 млн: ФНС поставит бизнес на колени

Уже совсем скоро мы запустим свои производства, откроем магазины, кафе, будем гулять в парках… Но и налоговики тоже на низком старте. Уже с 30 июня возобновятся выездные налоговые проверки. А в 2020 году «прайс» проверок просто сказочный.

«Что я еще увидел? А увидел еще одну странность, переходящую в дикость. Где-то на уровне подсознания бизнесмен понимает, что он дохрена отдает государству в виде налогов. От грязной прибыли с НДС вы напрямую, а также косвенно, отдаете родине от 45% до 73% налогов».

«Каким незаконным схемам в первую очередь будут противодействовать налоговики?

На первом месте неправильное дробление.

На втором месте, чему налоговики будут противодействовать – обналичка.

На третьем месте вещь, с которой налоговики будут успешно бороться в 2020 году – конвертные зарплаты».

«В 2020 году налоговый контроль будет осуществляться на основе риск-анализа и побуждению налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязанностей. И я знаю, как налоговики будут налогоплательщиков побуждать добровольно исполнять налоговые обязанности».

«Также налоговики в 2020 году займутся недопущением применения банкротства для уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов».

«Налоговики с гордостью говорят, что примерно 99,9% всех выездных налоговых проверок заканчиваются доначислением недоимок, пеней и штрафов. И налоговикам в 2019 году удалось взыскать в расчете на одного налогоплательщика 33,5 млн рублей. Много это или мало? Еще 3 года назад эта цифра была 17 млн рублей».

«В 2020 году налоговики собираются, в среднем, с каждого нарушителя после налоговой проверки взять всего-навсего 35 млн рублей».

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