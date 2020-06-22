МРОТ для домохозяек и стандарты для водолазов: обзор новинок законодательства

Добрый день, друзья.

На повестке дня сегодня несколько нормативно-правовых актов, которые вам, возможно, пригодятся.

1. Проект федерального закона № 967986-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ».

В ТК РФ предлагается закрепить положения о юридически значимых сообщениях. То есть теперь работодатель и сотрудник сможет общаться по электронным каналам связи, например, по электронной почте или через СМС-сообщения. Это будет отдельно установит правительство, или вы самостоятельно это установите локальными нормативно-правовыми актами. И это общение будет считаться законным.

Таким образом, в ТК РФ появятся новые ст. 15.1 и 15.3, где все это будет описано. При этом если вы установили это общение локальными актами, и сотрудник вам написал смску (письмо, сообщение в телеграме), что он увольняется, то это будет считаться независимо от того, прочли вы это сообщение или нет.

«Юридически значимые сообщения, с которыми трудовое законодательство или трудовой договор связывают возникновение, изменение или прекращение трудовых отношений, влекут такие последствия для получателя соответствующего сообщения с момента его доставки.

В случае отправки юридически значимых сообщений с помощью почтовых отправлений или с помощью отправки информации по сети электросвязи, в том числе по электронной почте, надлежащим адресом абонента — стороны трудового договора — для такой отправки является адрес, указанный этой стороной при заключении трудового договора или в последующих юридически значимых сообщениях.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило стороне трудового договора, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или сторона трудового договора не ознакомилась с ним».

То есть если вы давно не открывали телеграм или не читали СМС — это ваша проблема. Имейте в виду, что такой законопроект есть и скоро появится закон.

2. Проект Федерального закона № 967805-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „О потребительском кредите (займе)“ (в части обеспечения предоставления „ипотечных каникул“ гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов)».

То есть теперь ИП на НПД или ПСН, а также простые самозанятые с ипотекой могут попасть под льготу. Они будут иметь право потребовать от кредитора установить льготный период до 6 месяцев. Кого это заинтересовало, откройте законопроект, почитайте.

3. Информация ФСС РФ «О предоставлении страхователям отсрочек (рассрочек) по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом сложившейся ситуации, в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Еще одна хорошая новость о том, как ФСС предоставила страхователям отсрочки или рассрочки по страховым взносам на обязательное социальное страхование, и как заполнять заявление и так далее.

4. Минтруд выпустил целый пакет документов. Я не знаю, зачем он это делает, но эти документы будут полезны для начинающих бизнесменов. Или в вашем бизнесе, скажем так, производится недостаточно качественная продукция, товары, работы или услуги, то, пожалуйста, воспользуйтесь этими профессиональными стандартами. Приведу несколько примеров.

Приказ Минтруда России от 28.10.2019 № 693н «Об утверждении профессионального стандарта «Зубошлифовщик».

Приказ Минтруда России от 29.11.2019 № 745н «Об утверждении профессионального стандарта «Судоводитель».

Приказ Минтруда России от 31.10.2017 № 765н «Об утверждении профессионального стандарта «Водолаз».

5. Проект Федерального закона № 965268-7 «О ежемесячных денежных пособиях лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и Федеральный закон «О страховых пенсиях».

Если этот законопроект станет законом, то домохозяйкам будут выплачивать пособия в размере не меньше МРОТ. Сейчас он 12 130 рублей. Но получать эту льготу сможет только один представитель семьи.

Тут у меня возникает вопрос: а за чей счет будут платить? И не приведет ли это к ужесточению сборов налогов и не повысят ли из-за этого налоговые ставки? Потому что деньги надо откуда-то брать.

Отвечу на вопрос, откуда налоговики собираются брать деньги в 2020 году? Они возобновят выездные налоговые проверки с 1 июля 2020 года. До 1 июля проверки запрещены. Несмотря на кризис и коронавирус, налоговики в 2020 году собираются увеличить количество недоимок, пеней и штрафов в расчете на одну компанию до 35 млн рублей. В прошлом году было 33 млн рублей, в позапрошлом — 22 млн рублей.

Также вы должны знать, что у нас в бюджете образовалась дырка. И эту дырку правительство будет латать вместе с налоговиками за счет:

изъятия денег из Фонда национального благосостояния;

внутренних заимствований. То есть правительство будет брать деньги в долг, или, читай по-другому, включит печатный станок;

создания цифровых сервисов, которые легализуют российский бизнес и облегчат жизнь честным налогоплательщикам.

То есть, переводя на человеческий язык, сюда можете добавить борьбу с обналичкой и дроблением. Выжить можно в любых условиях. Решения все-таки есть, и они работают у нас на других компаниях. Надеюсь, что они сработают и у вас.

Каждый год мои сотрудники обслуживают 700 российских компаний, у которых в той или иной степени решения срабатывают. На моих семинарах за последние 5 лет побывало около 50 тысяч российских бизнесменов и у них тоже срабатывают мои решения. Может, они и у вас тогда сработают? Хотя это будет зависеть от того, сделаете ли вы сами хоть что-нибудь после семинара или VIP-сессии. Жду всех за решениями. Записывайтесь.

Спасибо и удачи в делах.