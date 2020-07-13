Почему ошибается мой PR-директор?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я категорически не согласен со своим PR-директором, Натальей Нагорновой, потому что она неправильно оценивает бизнесменов. Она мне пишет: «Давайте добавим побольше мощных, цепляющих новостей. А то хорошие, консервативные новости, со всякими льготами, субсидиями, и хорошими законами как-то не заходят. Люди их не смотрят».

Я считаю, что Наталья Сергеевна ошибается. И вы, мои зрители и читатели, любите не только «жареные» новости, но и хорошие. Сегодня я подготовил для вас еще несколько хороших новостей от нашего правительства, президента и законодателей.

Налоговый вычет за 2020 год можно будет делать с учетом аналогичного периода в 2019м

Об этом говорится в проекте Федерального закона № 977555-7 «О внесении изменения в статью 220 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в части определения налоговой базы в целях налогового вычета)».

Цитата: «Законопроектом предусматривается возможность определения и расчета налоговой базы доходов физлица за 2020 год из расчета сумм доходов в размере аналогичном доходам полученных в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей за такой же период 2019 года».

То есть человека, например, уволили в 2020 году, и он хочет воспользоваться вычетом по НДФЛ, но его зарплаты не хватает, чтобы сделать полный вычет. По новому законопроекту вычет по НДФЛ в 2020 году разрешат делать с учетом зарплаты в 2019 году. Это действительно хорошая новость.

Кто-то из вас может получить вычет в 130 тысяч рублей. Кто-то получит вычет при покупке жилья 13% — это ч. 4 ст. 220 НК РФ.

Там два типа вычета: с 2 млн рублей при покупке квартиры в ипотеку вы получаете вычет в 13%. То есть налоговики вернут 260 тысяч рублей, и эти деньги пойдут на погашение тела ипотечного кредита.

И когда ваша зарплата сравняется с 3 млн рублей, вам опять дадут вычет в 13% — это где-то 390 тысяч рублей. Я считаю, что это хорошая новость. Пусть этот законопроект поскорее примут.

За неприменение ККМ штрафовать не будут

Основание — Федеральный закон от 23.06.2020 № 184-ФЗ.

До 1 октября 2020 года вас не будут штрафовать за неприменение ККТ при осуществлении расчетов водителями, кондукторами в салонах транспортного средства, при реализации билетов, талонов для проезда, а также расчетов за услуги в сфере ЖКХ.

Работодатели оплатят отпуска жителям Крайнего Севера в 2021 году

Основание — Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887.

Эта новость будет полезна даже тем, кто работает дворником на Крайнем Севере. Если в 2020 году вы не отправились в отпуск по России, то это можно будет сделать в 2021 году: работодатель обязан будет оплатить вам стоимость проезда и провоза багажа.

Цитата: «Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и имеющие право в соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации на оплату один раз в 2 года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно, но не воспользовавшиеся таким правом в 2020 году в связи с осуществляемыми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, могут реализовать это право в 2021 году. Если указанный период, за который работнику предоставляется право на компенсацию расходов, заканчивается в 2020 году и он его не использовал, право на компенсацию расходов в 2021 — 2022 годах реализуется в 2022 году».

Там поясняется, что делать, если вы уже купили билеты, а никуда не поехали. Здесь огромный массив информации. Откройте, пожалуйста, почитайте сами.

Отходы и побочные продукты в сельском хозяйстве можно использовать на свои нужды без лицензии

Об этом говорится в Информации Минприроды России «Позиция Минприроды России по вопросу лицензирования в области обращения с отходами животноводства».

Это значит, что если вы ИП или ООО и работаете в области сельского хозяйства, то отходы ваших животных вы можете использовать для собственных нужд без лицензии.

Цитата: «Согласно подпункту 30 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ „О лицензировании отдельных видов деятельности“ (далее — Закон № 99-ФЗ) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности подлежит лицензированию».

Теперь, если вы используете навоз для себя, лицензировать его не надо.

«В связи с этим необходимо иметь в виду, что юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе использовать промежуточные (побочные) продукты, образующиеся в результате их хозяйственной и иной деятельности, в том числе навоз, помет, иные органические вещества и материалы, для собственных нужд в дальнейшем осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе в качестве удобрения при ведении растениеводства в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)».

Я считаю, что хорошие новости вы тоже любите читать. Напишите, пожалуйста, в комментариях: мне давать эти хорошие новости или только «чернуху»?

Потому что, если честно, мой PR-директор права. Как только я снимаю какой-нибудь ролик жесткий, что-то нехорошее по закону скажу — вы активно смотрите, даю хорошие новости — два лайка, три отзыва. И все, никому не интересно. Напишите в комментариях: мне снимать для вас ролики о хороших законах или нет?

Спасибо и удачи в делах.