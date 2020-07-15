Отношения без обязательств: как «разойтись» без потерь в бизнесе

Добрый день, дамы и господа!

Порой мы спорим друг с другом, делим имущество, ругаемся. Дали кому-то в долг, а он не хочет возвращать или говорит: «Ты мне дал в долг рублями, а можно я тебе верну долг очками?» Но иногда спорят между собой юрлица, особенно в кризис и особенно когда наступает период неплатежей.

Сегодня поговорим о важном документе, который стоит изучить вообще каждому из вас.Тогда количество проблем, связанных с неплатежами, спорами и прочими неприятностями снизится в разы. Что это за документ?

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств».

Вот цитата: «Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ), другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1 статьи 407 ГК РФ). Перечень оснований прекращения обязательств не является закрытым, поэтому стороны могут в своем соглашении предусмотреть не упомянутое в законе или ином правовом акте основание прекращения обязательства и прекратить как договорное, так и внедоговорное обязательство, а также определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства (пункт 3 статьи 407 ГК РФ)».

Дальше идет шикарный раздел про отступное.

«По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного — уплатой денежных средств или передачей иного имущества. При этом правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление (пункт 1 статьи 407, статья 421 ГК РФ). Стороны вправе согласовать условие о предоставлении отступного на любой стадии существования обязательства, в том числе до просрочки его исполнения».

Тут много интересного про отступное — все нюансы, все моменты. Шикарно расписано. Дальше идет много интересных и подробно «разжеванных» разделов.

К сожалению, изучать такие вещи бухгалтер, директор или владелец бизнеса начинает только тогда, когда уже, что назвается, «вляпались».

Но если вы хорошо знаете какую-то область — например, как монтировать электрические щиты и запускать их в работу, то эта область не может причинить вам вред. Если вы знаете свой автомобиль и умеете великолепно им управлять, то вероятность попадания в аварию снижается в десятки раз. Многие водители контролируют все машины вокруг себя, в буквальном смысле. Профессионалы. Так и здесь. Когда вы это знаете, вы сможете выстраивать свои взаимоотношения с контрагентами и выбираться из любых ситуаций без ущерба.

Приведу конкретный пример. Через пару дней у меня будут два бизнесмена. У них конфликт. Что должны знать эти бизнесмены?

«При неясности условий соглашения и невозможности установить, была воля сторон направлена на прекращение обязательства полностью или в какой-либо части, толкование соглашения осуществляется в пользу того, что первоначальное обязательство прекращается полностью, а также прекращаются дополнительные требования по нему, включая обязанность уплатить неустойку».

Этим бизнесменам хватило бы одного этого абзаца, чтобы они не устраивали «разборки» в моем присутствии. Это медиаторская деятельность — я разрешаю споры между бизнесменами.

Я работаю для вас и информирую вас обо всех необходимых нормативно-правовых актах. Этот нормативный акт относится к категории действительно важных. Распечатайте, изучите и используйте его себе во благо.

Жду вас на ближайшем семинаре, где вы получите сотни страниц не просто нормативной базы по каждому способу оптимизации налогов. Также в вашем буклете будут точные алгоритмы по сохранению активов. Раньше этого не было. На семинаре мы поможем вам законно снизить все основные налоги и сборы.

Спасибо и удачи в делах!