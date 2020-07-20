Ликвидация! Всем по двойному окладу!

Добрый день, коллеги.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации».

Что важно знать об это законе?

Принят целый пакет изменений в ТК РФ, которые не позволят бизнесменам ликвидировать организацию раньше, чем она рассчитается с сотрудниками. То есть сначала вы рассчитываетесь с сотрудниками, выплачиваете им все выходные пособия, пособия по уходу за ребенком, выплачиваете задолженность по зарплате и т. д. И только после этого вы сможете ликвидировать свою компанию.

После вступления закона в силу работодатель получит право выплатить при увольнении работника, в связи с ликвидацией организации, выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка. Кроме того, законом вводится 15-дневный срок для обращения работника за получением среднемесячного заработка, если он не смог трудоустроиться.

Например, бизнесмен решил по-честному ликвидировать организацию, потому что денег нет, кризис. А ему говорят:

«Брат, ты должен позаботиться о своих людях. Ты должен выплатить каждому минимум двухмесячное выходное пособие и все остальное. И только после этого мы тебе разрешим ликвидироваться».

С одной стороны, это забота и помощь людям, потому что им еще тяжелее. С другой стороны, а с какого перепуга вообще этот бизнесмен должен платить людям за неработу, аж за 2 месяца? Они же в этот момент могут пойти устроиться куда-нибудь на работу.

Это примерно то же самое, как и ситуация в марте, когда нам всем Владимир Владимирович сказал:

«Впереди 2,5 месяца карантина, ваши сотрудники будут дома сидеть, мы вам ничем не поможем, но вы должны платить зарплату».

Хорошо, мы реорганизовались, мои сотрудники как-то зарабатывали. Хорошо, что у меня были резервные фонды, мы несколько недель тратили резервные фонды на выплату зарплаты. Мы не потеряли ни одного сотрудника, мы справились. А что было бы, если бы я резервы не создал. Где бы я брал эти деньги?

Да, благородно заботиться о людях, но где взять на это деньги несчастному работодателю?

И я застрял между благородством с заботой о сотрудниках и заботой о бизнесе. Я не знаю, как правильно. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях: поддерживаете ли вы этот закон, что пока вы не рассчитаетесь со своими сотрудниками, то вашу фирму не ликвидируют. Хочу услышать ваше мнение.

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Спасибо и удачи в делах.