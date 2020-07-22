Фатальные ошибки в снижении налогов: как не потерять бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги.

Знаете, довольно часто разбирая тот или иной кейс бизнесмена, я буквально хватаюсь за голову и говорю: «У вас есть вообще бухгалтер? У вас есть вообще юрист?» Но даже в компаниях с огромным штатом юристов и бухгалтеров бывают такие ляпы, что хватит на десяток-другой лишения свободы.

Обнал, серые зарплаты, дробление — вот основные грехи бизнесменов. Но так ли необходимы эти серые схемы и обман, когда законно можно экономить в разы больше?

Просто приходите к нам, мы без нарушения УК РФ абсолютно законно снизим вам страховые, НДФЛ и налог на прибыль обнулим. Все на 100% легально.

Жду всех 27 июля в 15:00 на бесплатном вебинаре, где я разберу несколько конкретных кейсов. Полезность этого вебинара для вас будет определяться тем, что я назову основные косяки бизнесменов.

Мы поговорим о ключевых ошибках оптимизации налогов. Обсудим, за что вы платите главбуху и юристу. И я дам вам решения по законной экономии для любого бизнеса.

Рекомендую посмотреть этот бесплатный вебинар каждому директору и каждому собственнику. Конечно, я скажу, чтобы вы приходили на мой семинар. Потому что там мы не только расскажем, как самостоятельно оптимизировать, но и научим вас видеть, где косячат ваши сотрудники. Потому что у меня складывается впечатление, что вы платите зарплату некоторым сотрудникам, чтобы они поскорее сформировали на вас уголовное дело. И чтобы вас гарантированно можно было и посадить, и разорить.

А как сделать так, чтобы вас нельзя было ни посадить, ни разорить мы поговорим на ближайшем вебинаре 27 июля в 15:00.

Жду вас, не пожалеете.