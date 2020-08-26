Добро пожаловать на Родину... и не забудьте оплатить «спасение»

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

Каждый из вас, даже пенсионер, является налогоплательщиком, потому что даже в магазине вы платите налоги. Бизнесмен, получивший доход от реализации товаров, работ, услуг, с которого он платит налоги, лишь транслирует ваши деньги и передает их государству. Поэтому неважно, кто вы: ИП, собственник крупной корпорации, пенсионер или 14-летний ребенок — вы все равно налогоплательщик. Хотя бы потому, что вы как-то тратите свои деньги.

У меня вопрос к налогоплательщикам: «Как вы считаете, правильно ли собирается поступить государство?» Смотрите, объявлена пандемия, и многие россияне застряли за границей не по своей вине. И наше государство помогало этим гражданам, тратило бюджетные деньги на их возвращение. А тут вдруг Министерство иностранных дел разработало законопроект, где МИД предлагает брать плату с граждан РФ, которые оказались за рубежом в опасной обстановке, но не смогли самостоятельно вернуться на родину. Уже подготовлен соответствующий нормативный акт.

Наш МИД предлагает возвращать наших граждан на родину, но потом требовать с них компенсацию расходов за эвакуацию. То есть мы тебя, дорогой, спасли, вытащили из-за границы, вот тебе чек на оплату, компенсируй все расходы за то, что мы тебя спасали. Потрясающе, правда? Вижу, вы тоже в восторге. Это же... У меня даже нет приличных слов.

Ну, допустим, у вас пожар, да, вас спасли из дома, а потом предъявить вам счет за то, что пожарники приехали и потушили пожар. Спасли вас? Спасли. Вот тебе счет, милок. Или лес загорелся рядом с участком, приехали, его потушили. Вот тебе, дорогой, счет, мы тебя спасли. За границей застрял, вытащили тебя, вот тебе, пожалуйста, чек немаленький, заплати.

Может быть, отменим налоги и просто будем с государством взаимодействовать путем купли-продажи услуг? Например, если я не хочу покупать какую-то услугу у государства, то я тогда ничего не плачу.

Может быть, отменить запись в НК РФ о том, что «под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований»?

То есть у нас наше имущество в виде денег государство забирает безвозмездно. Оно нам уже по определению ничего не должно, понимаете? Не верите? Откройте Налоговый кодекс РФ. Там так и написано. Государство нам по определению уже ничего не должно. Оно забирает наши деньги в виде налогов, подчеркиваю, безвозмездно.

Всякий раз, готовясь к съемкам, я думаю: надо уделять внимание чему-то хорошему. Ведь есть закон: когда мы уделяем внимание глупости, мы получаем еще больше глупости, а если мы уделяем внимание здравомыслию, то мы получим больше здравомыслия.

И, по идее, исходя из этого закона, я должен был пропустить эту новость и не уделить ей никакого внимания, потому что она глупая. Поэтому давайте просто представим, что в МИДе, в Минфине, в Минэкономразвития работают здравомыслящие люди, и они не примут этот законопроект. В Госдуме работают очень здравомыслящие депутаты, и они категорически откажутся принимать этот законопроект.

Давайте акцентируем внимание на здравомыслии наших властей. И смотришь, у нас таких «чудес» не будет, и за наше спасение государство нам не будет выставлять счет. Что вы об этом думаете? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.