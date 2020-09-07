Почему общество потеряло доверие к властям?

Добрый день, уважаемые налогоплательщики!

У меня для вас хорошая новость. После карантина бизнес потихонечку начал оживать. У нас ежегодно кто-то с рынка уходит, кто-то приходит, кто-то из ИП закрывается, кто-то открывается. И потихонечку во 2 квартале, в частности в июне, темпы роста регистрации нового бизнеса начали возвращаться к докризисным показателям. А в первом квартале был жуткий провал. В начале 2 квартала тоже был жуткий провал.

В апреле и мае, например, бизнесмены-предприниматели регистрировались на 50% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. А если взять первые два квартала 2020 года, то количество новых ИП упало на 34% по сравнению с 2019 годом.

Конечно, причиной этому стал карантин и пандемия, но мне кажется есть еще одна. Вы знаете, что произошла довольно странная вещь. По всей видимости, государство, мягко говоря, немножко опаздывает. Анализируя законодательство и ситуацию в экономике, я вам хочу сказать несколько вещей.

1. После того, как главой ФНС России был назначен господин Егоров, я наблюдаю снижение лихорадочности в работе налоговых органов. Я вижу более человеческое отношение к своим обязанностям налоговиками. Я говорю это серьезно. Стало больше порядка в налоговых органах. Изнутри ситуацию я не знаю, но как налогоплательщик это вижу. И я наблюдаю меньше истерии со стороны налоговых органов в виде каких-то писем и всего остального.

2. После того, как премьер-министром стал Мишустин, правительство шустренько взялось за помощь российским бизнесменам. Не всем, конечно, например, из пострадавших отраслей, по данным бизнес-омбудсмена, помогли только 18% бизнесменам. Но это хотя бы какая-то помощь.

3. В целом, давление на бизнес не то чтобы снизилось, оно скорее перестало усиливаться. До этого каждый год давили все сильнее, конца и края этому не было. Например, новый федеральный закон о проверках, там кое-какие послабления есть.

Или, например, внесли изменения в УК РФ: если раньше вы могли сесть за сумму недоплаченных недоимок, пеней и штрафов в 5 млн рублей, то сейчас минимальная сумма 15 млн рублей. ИП раньше мог сесть за сумму недоплаченных налогов в 900 000 рублей, а сейчас это, по-моему, 2,7 млн рублей. Согласитесь, послабление.

4. Верховный суд выпустил шикарные разъяснения относительно того, что если против бизнесмена возбуждается уголовное дело, то его нельзя закрывать в СИЗО или сажать под домашний арест. Он должен находиться под подпиской о невыезде.

Я целый час могу перечислять те послабления, которые появились в этом году. Это положительная тенденция. Но почему я сказал, что я наблюдаю довольно странную картину? Неверие налогоплательщиков, будь то обычные граждане или бизнесмены, — складывается впечатление, что оно прямо пропорционально количеству усилий, которое правительство предпринимает, чтобы налогоплательщику помочь.

Да, это недостаточная помощь, надо делать больше. Мы можем найти тут 350 минусов, но сравнивая сейчас с прошлым и позапрошлым годом, действительно стало намного больше порядка и желания правительства что-то сделать. Но желание правительства чем-то помочь налогоплательщику растет одновременно с неверием со стороны налогоплательщиков.

Я, конечно, мог бы найти огромное количество минусов, я их вижу и знаю, но и плюсы нельзя не замечать. Ответьте, пожалуйста, в комментариях: «Что произошло с обществом? Почему общество потеряло или почти потеряло доверие к властям? Возможно ли это доверие восстановить?»

Спасибо и удачи в делах!