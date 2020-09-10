Минфин и ФНС рассказали о налогах в «своих» иностранных компаниях

Добрый день, уважаемые коллеги!

Налоговики и ЦБ РФ заметили, что в 2020 году за границу стало выводиться очень много денег. И один из способов вывода денег за границу оказался довольно простым. Российская организация, являясь учредителем иностранной компании, получает от собственной компании из-за границы различного рода реальные или не очень реальные услуги и платит за эти услуги, уменьшая здесь налоговую базу. И по этому поводу вышло разъяснение.

Письмо Минфина и ФНС России от 06.08.2020 №ШЮ-4-13/12599@ «Об отдельных вопросах налогообложения внутригрупповых услуг».

«В ходе рассмотрения материалов налоговых проверок было выявлено увеличение количества эпизодов по рассмотрению налоговыми органами вопросов правомерности признания для налоговых целей расходов российских организаций по оплате услуг, поставщиками которых являются взаимозависимые (аффилированные) иностранные организации, участники международных групп компаний (далее — МГК), и соответствие понесенных российской организацией расходов условиям, предусмотренным статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации».

Надо отдать должное налоговикам, рекомендации они выдали очень и очень взвешенные. Рекомендую изучить это письмо, если у вас есть компании, которые учредила за границей ваша российская компания.

«При анализе внутригрупповых услуг налоговому органу необходимо в первую очередь определить реальность услуг, то есть действительно ли такие услуги существовали и предоставлялись, а также убедиться в отсутствии дублирования расходов на идентичные услуги. При этом в целях удостоверения, что расходы на оказание услуг компаниями-поставщиками действительно были понесены, налоговому органу следует всесторонне оценить предоставленную налогоплательщиком документацию».

«Следующим шагом при анализе внутригрупповых услуг является определение того, несут ли оказанные внутригрупповые услуги экономическую или коммерческую ценность для усиления или поддержания коммерческого положения налогоплательщика, и готовы ли третьи лица приобретать такие услуги или реализовывать их за счет самостоятельной разработки технологий или найма дополнительного персонала».

Логично, что если ваша иностранная компания оказывает услуги только вам, то это будет возмущать налоговиков.

«Налоговому органу также необходимо убедиться, что заявленные налогоплательщиком расходы не являются компенсацией затрат на акционерную деятельность.

Налоговые органы при доказывании должны руководствоваться широким перечнем фактов, обстоятельств и сведений, полученных в ходе контрольных мероприятий, и избегать формального подхода. Это касается как представляемого налогоплательщиками документального подтверждения, так и фактов и обстоятельств, подтверждающих экономическую обоснованность понесенных ими затрат».

«При истребовании документов налоговым органам следует исходить из принципов целесообразности, разумности и обоснованности, обусловленных целями и задачами проводимого налогового контроля, а также принципа разумного соотношения объема запрашиваемых документов с объемом оказанных услуг». Это чтобы налоговики не требовали с вас 5 млн документов за 2 дня.

«Одновременно налоговым органам следует учитывать, что в силу прямого запрета, установленного абзацем 3 пункта 1 статьи 105.17 Кодекса, контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным ценам не может быть предметом выездных и камеральных налоговых проверок».

То есть налоговики не имеют права придираться к ценам, указанным в контрактах на эти внутригрупповые услуги.

«Кроме того, при проведении контрольных мероприятий налоговым органам необходимо учитывать следующее». Тут много пунктов, но я процитирую только 4.

«Налоговому органу следует убедиться, что налогоплательщик не платит за идентичные услуги в адрес нескольких поставщиков (дублирование расходов). При оценке, является ли оказанная услуга дублирующей по отношению к функциям организации-заказчика, налоговым органам следует осуществить анализ функционала, опыта и компетенций, которые получает российский налогоплательщик, а не ограничиваться установлением факта совпадения названий отделов или наличия в штате сотрудников на должностях с похожими названиями». «Налоговый орган должен убедиться, как полученные результаты оказанных услуг используются в предпринимательской деятельности налогоплательщика».

Я уже неоднократно говорил, что налоговая — это фискальный орган. Налоговики должны отнимать у вас деньги, начисляя недоимки, пени и штрафы, не думая о последствиях. Налоговый кодекс их не обязывает думать о последствиях, потому что в долгосрочной перспективе это, конечно, полная глупость, когда приходят налоговики, доначисляют налоги и разоряют компанию.

Хочу отметить, что с приходом Егорова в действиях налоговиков стало больше здравого смысла или хоть какого-то соответствия закону. Этого на самом деле стало больше.

Спасибо и удачи в делах!