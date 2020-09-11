Что вам светит за антиобщественное поведение?

Добрый день, уважаемые налогоплательщики!

Обычно мы говорим о налогах и проверках, но сегодня на повестке дня нормативная база для обычного гражданина, который тоже является налогоплательщиком. Я долго сомневался, давать этот документ или нет. Он подписан министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.

Приказ МВД России от 04.03.2020 № 119 «О некоторых вопросах объявления органами внутренних дел Российской Федерации официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

Например, вы вдвоем в выходной день вышли на улицу с чистыми листами бумаги и стоите рядышком с чистыми листами бумаги. Извините, но это уже антиобщественное поведение. Потому что чистый лист бумаги означает: «А что тут говорить, и так все понятно».

Вас за это антиобщественное поведение полицейские могут загрести в полицейский участок, потому что это пикет, состоящий из двух человек. А пикет должен стоять на расстоянии не меньше 50 метров.

Я могу привести много примеров антиобщественного поведения. Например, кто-то матерится на улице — это антиобщественное поведение. Или кто-то распивает в парке пиво или курит — это тоже антиобщественное поведение. Вариантов антиобщественного поведения очень много. И вот на этот счет у нас теперь появился приказ. По идее теперь полицейские не должны вас сразу загребать в каталажку. Они должны, скажем так, вынести вам предостережение.

Что это такое?

«Официальное предостережение (предостережение) может быть объявлено физическому лицу, в том числе в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, при осуществлении им действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо в целях недопустимости продолжения антиобщественного поведения, только в случае отсутствия в его действиях признаков деяния, за совершение которого данное лицо могло бы быть привлечено к уголовной или административной ответственности».

Видите, мой пример с чистым листом бумажки ошибочный, потому что за это деяние можно и 15 суток схлопотать. Значит, наверное, здесь предостережение уже не подходит. А если просто материшься, но не на полицейского, вот тогда будет тебе предостережение. Наверно так, но я могу ошибаться.

«Официальное предостережение (предостережение) должно содержать обязательное для исполнения требование о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». «При наличии данных, свидетельствующих об осуществлении физическим лицом действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо продолжения им антиобщественного поведения, в случае принятия решения об объявлении официального предостережения (предостережения) уполномоченное должностное лицо в течение 3 рабочих дней осуществляет подготовку официального предостережения (предостережения) по форме, приведенной в приложении N 2 к приказу, в двух экземплярах».

То есть на подготовку официального предостережения дается 3 дня. Дальше оно подписывается и вручается.

«В случае отказа физического лица от подписания официального предостережения (предостережения) его текст зачитывается уполномоченным должностным лицом вслух в присутствии лица, которому оно объявлено, о чем на обоих экземплярах официального предостережения (предостережения) делается соответствующая запись».

Этот пункт меня напрягает, потому что нет понятых и свидетелей.

«При невозможности вручения официального предостережения (предостережения) уполномоченное должностное лицо в течение 7 рабочих дней со дня его подписания направляет официальное предостережение (предостережение) посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением по месту жительства либо пребывания лица с уведомлением о вручении».

Изучите этот приказ, в нем написано, что грозит за антиобщественное поведение и приведена куча соответствующей нормативной базы.

Почему я об этом рассказал?

Для просвещения. Просто знайте, что такой приказ есть и что есть такая форма предостережения. Мы ведь живем с вами в государстве, которое управляется полицейскими, силовиками и спецслужбами. Ну а они управляют государством как могут. Надеюсь, что информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах!