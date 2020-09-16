Почему ЕСИА не работает?

Добрый день, друзья.

Пару лет назад, когда вышел федеральный закон и появилась единая биометрическая система, я пошел в самый крупный российский банк и сдал всю свою биометрию. Зачем? Ведь до сих пор биометрия — дело добровольное.

Потому что в законе (Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ) было написано, что те, кто не сдаст биометрию до середины лета 2020 года, будут ограничены в количестве транзакций, операций и суммы снятия наличных.

А так как мы и так все под микроскопом, и если кому-то захочется вас послушать, посмотреть, почитать, поверьте мне, сложного в этом нет. Другое дело, что это нужно заслужить, чтобы вас слушали, читали и за вами смотрели. Но как бы, зная немножко что-то про себя, я решил облегчить товарищам жизнь и сдать биометрию, чтобы вообще никаких проблем не было. Все равно я работаю легально.

К чему я об этом заговорил?

Последние полтора года я пытаюсь в одном, самом крупном, уважаемом банке сделать так, чтобы моя биометрия появилась, наконец, в ЕСИА. А она там никак не появляется. Открываю портал Госуслуг, а там написано: идите в банк и сдайте свою биометрию. Но я уже все сдал. А биометрия необходима, чтобы, скажем так, пользоваться расширенным спектром услуг.

Я иду в свой банк и говорю: «Слушайте, на портале Госуслуг написано, что моей биометрии в ЕСИА нет. Делайте так, чтобы появилась. Я же вам сдавал биометрию». Они там заводят всякие коды, пароли, карточки... и говорят: «Вы биометрию сдали, она там должна быть. Мы не знаем, почему ее нет».

И меня посылают решать проблему в МФЦ. Еду туда, рассказываю им, что на госуслугах написано, что в ЕСИА моей биометрии нет, рассказываю про банк. В МФЦ проверяют все мои данные, заново «переустанавливают». Все сделали, но опять ничего не получается. Но я же, блин, хочу попасть в ЕСИА.

Я снова еду в банк. Объясняю ситуацию, а мне говорят: «То, что мы у вас тогда брали, это биометрия не для ЕСИА. Нужно заново сдать биометрию, должна быть другая камера, другой звук. Все нужно делать по-другому». Мы попытались заново пройти всю процедуру... Что мы только ни делали. Система не работает.

Вопрос тут в другом: деньги на ЕСИА были выделены сумасшедшие, а она не работает. Прикольно, да? Мы с сотрудниками банка договорились, что они свяжутся со своими начальниками, переделают ПО, потом позвонят мне.

Я вот думаю, мне продолжать борьбу за то, чтобы система ЕСИА заработала или успокоиться? Пусть она по-прежнему не работает, а деньги, которые выделяют на подобные штучки-дрючки, пусть успешно осваиваются. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Интересно почитать ваши отзывы, даже если они матерные.

Спасибо и удачи в делах.