Минфин заведет досье на каждого россиянина

Добрый день, дорогие друзья!

Я уже рассказывал о том, что налоговикам поручено создать досье на каждого жителя РФ от рождения до смерти. Это досье будут вести налоговики, но туда будет попадать информация от всех государственных органов. Там будет секретный раздел, где о каждом из вас будет собираться информация от спецслужб. Доступ к этому разделу вы сможете получить, только если сдадите свою биометрию, и она попадет в ЕСИА. Правда, к секретному разделу доступа все равно не будет, к нему будет доступ только у спецслужб.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» настолько крутой, что я сижу и улыбаюсь. Потому что остается только восхищаться, расстраиваться из-за этого уже не надо. Это просто колоссальный шаг вперед за абсолютным контролем над каждым из нас. Но этот закон надо реализовывать на практике.

Приказ ФНС России от 12.08.2020 №ЕД-7-6/573@ «О создании федеральной государственной информационной системы ведения Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации»

«1. Создать федеральную государственную информационную систему ведения Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее — ФГИС „ЕРН“), на базе ИТ-инфраструктуры ФКУ „Налог-Сервис“ ФНС России (г. Москва) и результатов, полученных в ходе исполнения государственных контрактов по разработке проектной документации и прикладного программного обеспечения. 2. ФКУ „Налог-Сервис“ ФНС России (г. Москва) (Р.В. Филимошин) обеспечить: 2.1. Администрирование ИТ-инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения и средств обеспечения безопасности информации ФГИС „ЕРН“; 2.2. Обработку персональных данных ФГИС „ЕРН“ в части их накопления, систематизации, накопления, хранения, извлечения и передачи».

Думаю, что к концу 2021 года эта система заработает. Так как на это выделяются колоссальные деньги, мое пожелание очень простое: чтобы успешно эти деньги они освоили, и чтобы эта система не работала. Это мое пожелание. Я очень надеюсь, что вы меня поддержите.

С другой стороны, эта работа поручена налоговикам, и курирует эту работу глава ФНС России господин Егоров. А когда Егоров берется за дело, обычно у налоговиков все получается.

Для чего я вам это рассказываю?

Я хочу, чтобы вы ознакомились с № 168-ФЗ и рассказали знакомым, что нам предстоит. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах!