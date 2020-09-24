Скайнет не пройдет: искусственный интеллект в РФ будет безопасным

Добрый день, коллеги.

Я уже вам уже рассказывал о Федеральном законе от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных». И говорил, что система искусственного интеллекта вместе с созданием единого реестра населения (168-ФЗ), при правильном использовании может быть благом и для бизнеса, и для населения. Сегодня на повестке дня продолжение цифровизации.

Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года».

Почему до конца 2024 года? Потому что до 2024 года должны быть созданы и заработать системы искусственного интеллекта и цифровые базы данных на каждого россиянина.

«Целью Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники (далее — Концепция) является определение основных подходов к трансформации системы нормативного регулирования в Российской Федерации для обеспечения возможности создания и применения таких технологий в различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности личности, общества и государства». «Развитие технологий искусственного интеллекта ставит серьезные вызовы перед правовой системой Российской Федерации, системой государственного управления и обществом в целом. Они обусловлены определенной степенью автономности действий систем искусственного интеллекта в решении поставленных задач и их неспособностью непосредственно воспринимать этические и правовые нормы, учитывать их при осуществлении каких-либо действий».

Здорово, что правительство признает, что системы ИИ будут принимать автономные решения, и что правительство выражает беспокойство, что системы ИИ неспособны воспринимать наши этические и правовые нормы и учитывать их при осуществлении каких-либо действий.

«В настоящее время в Российской Федерации отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий искусственного интеллекта и робототехники».

Зачем все это делается?

«Приоритетной целью регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта и робототехники на данном этапе их развития является стимулирование разработки, внедрения и использования таких технологий, создания систем искусственного интеллекта и робототехники в доверенном и безопасном исполнении, которое будет способствовать достижению высоких темпов экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан, обеспечению национальной безопасности и правопорядка, достижению устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области искусственного интеллекта».

Все расписано, вплоть до того, что наши люди почему-то боятся системы искусственного интеллекта. И надо нашим гражданам разъяснить, что система ИИ — это хорошо, и что тотальный цифровой контроль — это хорошо. Системе ИИ и роботам будет запрещено причинять вред человеку по собственной инициативе.

Также написано, по каким отраслям, что, когда и как это все будет работать. Например, что такое умный город, как он будет внедрен в сферах транспорта, в муниципальном управлении, в медицине.

Рекомендую особое внимание уделить ст.3 «Цели, задачи и основные принципы установления экспериментального правового режима» и ст.5 «Приобретение статуса участника экспериментального правового режима»№ 123-ФЗ. Потому что бизнесмены уже сейчас могут подключиться к системе ИИ, и, скажем так, пользоваться ее плодами.

Но у меня к вам пару вопросов. Доверяете ли вы всем этим концепциям и законам про искусственный интеллект? Напишите в комментариях, готовы ли вы помочь нашему государству быстро создать и запустить единую оцифровку населения и создать систему ИИ? Верите ли вы в то, что робототехника и искусственный интеллект действительно не причинит вред человеку? Жду ваших отзывов, репостов и лайков.

Спасибо и удачи в делах.