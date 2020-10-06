Как похорошела ФНС при Егорове

Глава ФНС России Егоров Даниил — молодец. Продолжает выполнять свое обещание по превращению налоговых органов в сервисную компанию и облегчению жизни налогоплательщикам. Я не шучу.

Например, в 2020 — 2021 годах в НК РФ предусмотрены существенные коррективы:

изменился порядок и сроки уплаты имущественных налогов;

введен заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам;

упрощен порядок подачи декларации по налогу на имущество;

появилась возможность проведения сверки с налоговиками с учетом всех объектов, находящихся на учете в Налоговой инспекции;

компании освобождены от подачи отчетности по транспортному и земельному налогам. И так далее.

Также налоговики заявили, что НК РФ освобождает от транспортного налога ваш автомобиль, если он угнан (пп.7 п.2 ст. 358 НК РФ). Раньше такого не было.

Письмо ФНС России от 28 августа 2020 года №АБ-4-21/13878@:

Собственник автомобиля не платит транспортный налог с момента начала розыска угнанного автомобиля до его возврата. Но он при этом должен подтвердить факт угона документально, по всей видимости, получить какую-то справку в ГИБДД. Между налоговиками и ГИБДД установлен автоматический информационный обмен. Но вы должны будете взять в полиции справку об угоне (краже) или постановление о возбуждении уголовного дела, так на всякий случай. И предоставить эти документы налоговикам.

Вывод

У меня двоякое ощущение. С одной стороны, налоговые органы при Егорове несколько успокоились. Мы почти не видим каких-то громких акций, когда берут ФСБ-шников, космонавтов, спецназ и устраивают бизнесменам какие-то показательные казни. Как, например, то, что у нас было после подписания хартии зернотоваропроизводителями, после подписания хартии клининговыми компаниями, когда к бизнесменам входили через окна.

С другой стороны, я замечаю, анализируя законодательство: количество писем со стороны ФНС России и Минфина резко уменьшилось.

И еще я вижу, что налоговики действительно превращают налоговые органы в сервисную компанию.

2020 год какой-то подготовительный. Боюсь преувеличить, но мне кажется, что с 2021 года чуть ли не в разы увеличится качество надзора налоговиков над налогоплательщиками. На этот счет я готов прочитать целую лекцию на несколько часов, к сожалению. Качество надзора действительно увеличивается.

Первое. Вы все слышали про маркировку. С нового года появляется маркировка животных, включая домашних. Все будут прочипированы, включая птиц. Это чтобы контролировать все товарные потоки и позиции.

Второе. Улучшается взаимодействие между налоговиками и коммерческими банками в части, касающейся различного рода счетов, в том числе счетов физических лиц. Планируется чуть ли не онлайн-взаимодействие.

Третье. Будут созданы новые налоговые органы, так называемые специальные уполномоченные налоговые инспекции. Если у вас больше 25 человек в штате, вы уже к ним попадаете. Это более качественный контроль.

Четвертое. Резко расширены границы для налогового мониторинга. Планируется, что налоговый мониторинг к концу следующего года охватит несколько тысяч компаний. К 2024 году их будет больше 8 тысяч. А на третьем этапе внедрения налоговый мониторинг коснется многих бизнесменов.

С одной стороны, вроде все успокоилось, а с другой стороны, идет активная подготовка к улучшению налогового мониторинга с 2021 года.

Какой вывод можно сделать? Вывод очень простой, я им уже все уши вам прожужжал. Приходите на мои семинары, я научу вас работать легально с минимумом налогов. Лучше это сделать сейчас, не дожидаясь 2021 года. Не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.