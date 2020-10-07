Кризисы: как принимают законы, кто ограбил Турова, что будет с долларом

Кризис 2020 года — сейчас самая обсуждаемая тема. Бизнесмены и обычные граждане в замешательстве: что будет завтра и что делать. Но так ли страшен кризис, который есть (или будет) сейчас? И как мы боролись с этой напастью раньше?

Об этом Владимир Туров рассказал в интервью. А именно: о кризисах 1992, 1998, 2008 и 2014 годов. И, конечно же о 2020 годе. Поделится собственным опытом и выводами, к которым он пришел. А также Владимир Туров расскажет: