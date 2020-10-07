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Владимир Туров

Кризисы: как принимают законы, кто ограбил Турова, что будет с долларом

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Кризис 2020 года — сейчас самая обсуждаемая тема. Бизнесмены и обычные граждане в замешательстве: что будет завтра и что делать. Но так ли страшен кризис, который есть (или будет) сейчас? И как мы боролись с этой напастью раньше?

Об этом Владимир Туров рассказал в интервью. А именно: о кризисах 1992, 1998, 2008 и 2014 годов. И, конечно же о 2020 годе. Поделится собственным опытом и выводами, к которым он пришел. А также Владимир Туров расскажет:

  • про сегодняшнюю финансово-экономическую систему;
  • про долг перед государством;
  • про путь легализации бизнеса в России;
  • про «подставу» с долларом;
  • про реальный госдолг России;
  • про «бетонную задницу» и что с ней делать;
  • про рабство и дебилизацию населения;
  • «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Про кризис 2020 года, коронавирус, экономику, доллар и бизнес.

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