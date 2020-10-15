Три причины отдать мне 130 000 рублей

Добрый день, уважаемые коллеги-налогоплательщики.

Этот ролик обращен прежде всего, к акционерам и учредителям. Думаю, что недалеко отойду от правды, если скажу несколько тупых и банальных вещей.

Первая банальность, которую вы знаете, будучи учредителем компании. Если верить официальным опросам господина Титова, 17% микро-, малого и среднего бизнеса в России уже разорились. Еще 27% бизнесменов заявили, что они на грани банкротства. Наше государство, согласно докладу Титова, который был подан президенту Путину, смогло помочь только 18% микро-, малому и среднему бизнесу.

Недавно я встречался с человеком, который, скажем так, плотно занят в банковской системе. И он заявил, что по состоянию на октябрь невозвратных кредитов от физлиц накопилось больше, чем на триллион рублей. Покупательская способность падает.

Вторая банальность, которую вы знаете, будучи учредителем компании. Невероятно сложно найти человека, который бы работал у тебя не за оклад, а работал бы на результат. Ну, как у меня, например, у 80% сотрудников окладов нет вообще, и люди счастливы, зарабатывают. И из ста собеседований, которые вы проводите дай бог, чтобы вы нашли трех человек, которых вы возьмете к себе на стажировку, из которых останется один. Статистика примерно такая.

По состоянию на 1 апреля, согласно официальной статистике, количество безработных было 750 тысяч, а в конце мая — начало июня — 4,5 миллиона человек. Сейчас вообще эту статистику не публикуют, официальные цифры пляшут вокруг 6-8 миллионов. Обещают, что к концу года безработица достигнет чуть ли не 10 миллионов человек. А выбирать тех, кто был бы ориентирован на результат, по-прежнему трудно.

Третья банальность, которую вы знаете, будучи учредителем компании. Мои личные опросы владельцев бизнесов, которые часто совмещают свою функцию с должностью директора, в этом году присутствуют как минимум два фактора, которые периодически меняются местами.

Факторы, влияющие на бизнес

Первый фактор — неопределенность и непредсказуемость будущего. Непонятно, что будет завтра. Ключевые вопросы, которые возникают: как сделать так, чтобы вселить в сотрудников уверенность в будущем компании? Как самому приобрести эту уверенность и где эту уверенность взять? Как предсказать будущее своей компании?

Второй фактор — раздавленность и перегруз. Какая-то накопившаяся, может быть, усталость. Что-то такое, что вот, ну, прямо брррр. Скорее, легче это выразить эмоционально, чем описать словами.

Несколько лет назад мы нашли потрясающий формат, который... Я не имею права говорить, что он решает все те проблемы, которые я перечислил. Нет. Бизнесмены говорят, что решает. Но это было бы слишком громким заявлением с моей стороны. Это, скорее, лучик надежды и инструменты, с помощью которых у вас исчезают проблемы. И вы, по крайней мере, знаете, что делать.

Например, с финансовым контролем и с финансовым планированием (а это вообще абсолютно волшебная вещь) у вас появляется лучик надежды и появляются инструменты и механизмы. Вы узнаете, как выстроить машину продаж и маркетинговую машину.

После VIP-сессии у вас появляется лучик надежды, вы увидите, что, оказывается, людей способных довольно много. Потому что когда я провожу опросы и спрашиваю: как вы считаете, сколько процентов населения — это те люди, которые сами видят проблему, сами способны ее решить без контроля. Обычно я получаю ответ, что таких людей где-то 2-5%. Нет, дорогие мои, вы просто не умеете искать. Таких людей не меньше 20%. А есть еще категории людей, которые своим присутствием буквально все оживляют. И о том, как искать таких людей я расскажу на VIP-сессии.

Вы сможете передрать у нас весь этот механизм поиска подобных людей и найма. А также на VIP-сессии я и мои руководители буду проводить индивидуальные консультации.

Я не могу сказать, что этот год был у меня прямо радостно-счастливым. К сожалению, нет. На эту минуту падение доходов по сравнению с прошлым годом порядка 25%, не говоря уже о том, что мне, как и вам, Владимир Владимирович сказал сидеть дома, но зарплату платить. Я был вынужден использовать резервы. Мы организовали удаленку и как-то выкрутились.

Была отменена куча мероприятий, образовались черт знает какие долги, потому что вы, бизнесмены, совершенно верно потребовали от нас возвраты. Но мы за первые полтора месяца самоизоляции умудрились вернуть все долги. Мы никому не должны ни копейки за кучу отмененных и перенесенных мероприятий. Нам есть чем поделиться.

У меня нет идеи рассказывать вам, что у нас все хорошо и что у нас все выросло за год в пять раз. Ни хрена не выросло. Я уже назвал цифру нашего падения. Но есть одно НО, я уверен, что к концу года мы эту ситуацию выправим. А еще мы никого не уволили и не сократили. Да, бывает, берем стажеров, они не справляются и уходят. Но для сотрудников мы сохранили высокий уровень зарплат и нам есть чем поделиться.

Что такое VIP-сессия?

Раньше она проводилась раз в год, сейчас — пять, потому что этот формат оказался востребованным. Если вы директор или владелец бизнеса, то мы ждем именно вас. Не вашего финансового директора и не главбуха. Его одного мы не возьмем.

Мы ждем только собственников. Именно вы приезжаете к нам в офис, и мы делимся с вами всем нашим успешным опытом. Я искренне горжусь свой работой, VIP-сессией и искренними отзывами, потому что я колхозник и сделал себя сам. Я не скрываю этого, а горжусь.

Я горжусь тем, что последние 2-3 года на VIP-сессии приезжают руководители и владельцы бизнеса со всей страны, в том числе крупных российских корпораций с миллиардными оборотами. Почему? Потому что у нас нет «бла-бла». А только точные инструменты: делай так и получишь такой результат. Нам есть чем поделиться.

Ближайшая VIP-сессия состоится 24-25 октября. Решайте сами, удовольствие довольно дорогое. Но пока еще никто не жаловался. Посмотрите отзывы, там нет ни одного выпрошенного и постановочного.