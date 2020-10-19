«Две шкатулки» Минфина: про налоги с акционерной доли и авансовые платежи

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

Сегодня на повестке дня две новости.

Первая новость

Письмо Минфина от 10 сентября 2020 года № 03-03-06/1/79526

Идея довольно проста. Речь идет об авансовых платежах по налогу на прибыль. Обычно их платили ежемесячно. Но затем эти авансовые платежи разрешили платить ежеквартально, если ваши доходы не вышли за 15 млн рублей в квартал. Это п. 3 ст. 286 НК РФ. В 2020 году установлена повышенная предельная величина реализационных доходов до 25 млн рублей ежеквартально. Это п. 2 ст. 2 № 121-ФЗ. В принципе, это хорошо.

Остается понять, что такое доходы? Доходы определяются в ст. 249 НК РФ:

«Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах».

Вторая новость

Письмо Минфина от 7 сентября 2020 года № 03-07-11/78450

Если вы участник ООО, и вы решили из него выйти, то при выходе вы получаете какие-то основные средства, активы, здания, сооружения, станки, оборудование — все что угодно.

Встает вопрос: надо ли платить этой ООО налог на добавленную стоимость и налог на прибыль при выходе участника? В своем письме Минфин ссылается на ст. 39 и 146 НК РФ. Минфин, ссылаясь на эти статьи Налогового кодекса, не считает облагаемым НДС объектом, если это находится в пределах взноса.

То есть если вы вложили в уставной капитал 10 млн рублей, а потом получили актив на 10 млн рублей, то НДС платить не придется. А вот если вы вложили в уставной капитал 10 тысяч, а получили 10 миллионов, то с разницы 9 млн 990 тысяч рублей придется восстановить НДС и заплатить его в бюджет.

Налог на прибыль никто не платит. Но НДФЛ придется заплатить с разницей между стоимостью полученного имущества и вкладом в уставной капитал.

«Поэтому, в случае если стоимость имущества, передаваемого участнику общества, превышает первоначальный взнос участника, сумма указанного превышения подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость».

В отношении налога на прибыль сообщается, что согласно пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ прибыль не образуется при предоставлении имущества в качестве оплаты размещенной доли. В то же время в силу п. 1 ст. 250 НК РФ доход, полученный участником при выходе из фирмы в размере, превышающем размер доли, считается дивидендами.

Что считать стоимостью полученного имущества?

И тут мы вступаем в бесконечные споры. В одном месте налоговики пишут, что надо ориентироваться на кадастровую стоимость. В другом пишут, что стоимость должна быть рыночной. В третьем месте они пишут, что стоимость в любом случае должна быть не ниже остаточной балансовой. В четвертом — можно воспользоваться актом оценки. И получился сумасшедший дом.

Мой ответ такой. Как минимум придется заплатить НДФЛ с разницей между остаточной балансовой стоимостью и вкладом в уставной капитал. При условии, что в документах на выход из состава учредителей написана остаточная балансовая стоимость. Потому что, допустим, если остаточная балансовая стоимость объекта 10 миллионов, а при выходе из состава учредителей во всех документах будет написано, что на самом деле вы получаете свою долю, которая оценена по бухгалтерскому балансу в 20 миллионов, то придется заплатить разницу.

Вот такие 2 новости я хотел до вас сегодня донести. Я часто говорю, что мои ролики и статьи изучать довольно муторно, нудно и скучно, потому что я говорю про законы. Пару дней назад я смотрел двухчасовое интервью Гордона, потом новое интервью Дудя. Там они обсуждают международные проблемы, личную жизнь. Конечно, это намного интереснее, чем письма Минфина, НДС, прибыль. Но мне кажется, что знание этих вещей помогает в жизни. Помогает где-то сэкономить деньги, где-то не вляпаться.

Вы молодцы, что интересуетесь нормативной базой, обучаетесь. Я вас уверяю, благодаря всем этим вещам вы на голову выше ваших соседей, которые так не учатся, а смотрят только развлекуху. Я тоже ее люблю, почему нет? Но развлекуха не дает нам знаний.

Спасибо и удачи в делах.