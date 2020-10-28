Что нужно успеть сделать до 1 декабря

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

По данным ФНС России, физических лиц, являющихся плательщиками налога на имущество, налога на транспорт и налога на землю, у нас больше 79 млн человек. И как раз прямо сейчас идет пора уплаты налогов физическими лицами.

Информация ФНС России «ФНС России ответила на часто задаваемые вопросы об исполнении физическими лицами налоговых уведомлений».

«1 декабря 2020 года — последний день для своевременной уплаты налогов на имущество физических лиц за 2019 год».

И буквально вчера я прошу свою жену открыть личный кабинет и посмотреть, не пришли ли уведомления. Она присылает мне скрин. Там написано, что если до 1 декабря вы ничего не получите, то 2 декабря можете заплатить налог самостоятельно. Но, вы меня простите, со 2 декабря положены, вообще-то, штрафы.

«Если до 1 ноября налоговое уведомление не получено, а облагаемое налогами имущество (транспортное средство, земельный участок, жилое помещение, садовый дом, гараж и т.п.) имеется, это повод обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные. Это можно сделать любым удобным способом: лично, по почте, через уполномоченные МФЦ или электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России».

На самом деле, проще всего это сделать через личный кабинет. Если нет личного кабинета, то идите в налоговую инспекцию. Это два самых надежных варианта.

«Кроме того, если налогоплательщик имеет право на льготу, а при расчете налога ее не учли, поскольку информация о льготе не была своевременно получена налоговыми органами, то можно обратиться с соответствующим заявлением, в т.ч. после получения налогового уведомления».

У меня был такой случай. Налоговики через запрос в личном кабинете быстро отреагировали и все исправили. То есть в этом отношении налоговики работают корректно, я не видел недоразумений на этот счет.

«Несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков и другого недвижимого имущества также признаются налогоплательщиками. Фактически налоги за них должны уплачивать их родители или другие законные представители (усыновители, опекуны, попечители)».

И второе разъяснение на тему налогов.

«Налоговое уведомление, направленное на бумажном носителе по почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание этой услуги».

Соответственно, вы идете получать бумаги либо в налоговую, либо в МФЦ. Но дальше есть интересные пункты. Налоговики пишут:

«Напомним, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носителе по почте в следующих случаях: у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога; если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение — направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению; физлицо является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе».

Ждем до 1 ноября, потому что до этого срока они по-любому должны в личный кабинет прислать информацию, сколько нам надо заплатить налогов. А если до этой даты мы не получим, тогда либо напишем запрос через личный кабинет, либо отправимся в налоговую, чтобы взять уведомления на бумажных носителях.

«В иных случаях, если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми объектами недвижимости или транспортными средствами в течение 2019 года не пришло до 1 ноября, налогоплательщику следует обратиться в инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

Итак, уважаемые 79 миллионов физических лиц, которые должны в этом году заплатить имущественные налоги за 2019 год. Рекомендую: не ждите 1 декабря, если до 1 ноября не получите уведомление об уплате имущественных налогов, то запрашивайте его самостоятельно.

Потому что, знаете, как оно бывает: они свою обязанность не исполнили, где-то что-то потерялось, а вы 5 декабря хватились, типа надо бы заплатить, а вам уже начинают штрафные санкции начислять. А оно вам надо? Поэтому уж лучше заплатить все заранее.

Надеюсь, эта информация пошла вам на пользу. Понятное дело, что когда я говорю, что надо платить налоги, это не вызывают у вас восторга. Но моя задача вас просвещать, и по мне, лучше я вас предупрежу, чтобы вы не вляпались, чем в декабре или январе 2021 вам эта информация свалится на голову со стороны Налоговой инспекции.

Спасибо и удачи в делах.