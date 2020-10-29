Это вам на Новый год: пострадавших бизнесменов освободят от налогов

Добрый день, уважаемые коллеги.

Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон № 320-ФЗ, который освобождает от уплаты налогов и взносов за второй квартал текущего года организации, отвечающие определенным требованиям.

Первое требование. Организация должна быть создана в период с 1 декабря 2018 по 29 февраля 2020. Второе требование. Организация должна быть включена в реестр малого и среднего бизнеса. Третье требование. Организация должна быть отнесена к пострадавшим от пандемии отраслям по соответствующему ОКВЭД.

При соблюдении этих требований организация освобождается от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года. Раньше на освобождение от налоговых взносов могли претендовать только те пострадавшие малые и средние предприятия, которые включены в реестр на основании налоговой отчетности 2018 года.

Сейчас мы видим, что список требований расширили. Я хотел бы рассказать несколько вещей и заодно задать вам вопросы.

Вы должны понимать, что такое малый и средний бизнес. Микробизнес — это обороты до 120 млн рублей без НДС. Малый бизнес — от 120 до 800 млн рублей. И средний — от 800 млн до 2 млрд рублей. В конце мая 2020 года бизнес-омбудсмен подавал президенту доклад, где меры поддержки, принятые всеми постановлениям правительства во время пандемии, коснулись только 23% бизнесменов. Мне непонятно, на основании каких критериев принималось решение. Почему именно эти пострадавшие? Я не вижу здесь ИП, вижу только организации. На основании каких критериев оказывается эта поддержка? Это первый вопрос, который приходит мне в голову.

И второй вопрос: где здесь здравый смысл? Например, в октябре заканчивается отсрочка по уплате арендной платы до октября. Как быть со всеми этими отсрочками? Достаточны ли эти меры? Не приведет ли недостаток подобных мер поддержки мира бизнеса к массовым банкротствам где-нибудь в январе-феврале 2021 года?

Что вы думаете обо всех этих мерах поддержки? Потому что неправильно как-то ругать наших чиновников, если они делают что-то хорошее. Если действительно эта помощь кого-то касается, давайте поблагодарим за эту помощь. Но у меня большое сомнение в том, насколько эта помощь будет достаточна. Жду ваших комментариев. Ну а вам желаю закончить год таким образом, чтобы вы смогли обойтись без всяких поддержек со стороны государства.

Спасибо и удачи в делах.