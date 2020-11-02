Киберпанк по-русски: ЦБ РФ разработает цифровой рубль

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

Сразу вопрос к вам: зачем все это? Вроде я немножко так в налогах разбираюсь, немножко в финансах... Но пока не вкурил, зачем все это. Речь идет о том, что у нас есть безналичный рубль и наличный рубль, а теперь появится еще и цифровой рубль.

Этот доклад утвержден ЦБ РФ, который проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты (цифрового рубля). В этом докладе отмечается, что цифровой рубль — это все тот же российский рубль, который будет выпускаться Центральным Банком в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег. Граждане РФ будут иметь возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться этими цифровыми рублями с помощью своих мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету.

Новый цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями, средствами населения и предприятий на счетах в коммерческих банках. То есть он будет использоваться одновременно с налом и безналом.

Граждане и предприятия смогут свободно переводить деньги из одной формы в другую. Как хотите, так и будете делать.

Зачем все это?

«При этом необходима разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Цифровой рубль сможет совместить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег. Единая система денежного обращения, объединяющая три формы российского рубля — наличную, безналичную и цифровую, — будет в полной мере удовлетворять современные потребности экономики и открывать новые возможности для ускоренного внедрения инноваций в финансовом и реальном секторах».

Сейчас ЦБ РФ собирается разработать этот цифровой рубль и начать поэтапно его вводить. Вначале они его опробуют в виде пилотного проекта на ограниченном круге пользователей. И как только платформа с цифровыми рублями заработает, она будет доступна для всех.

Я очень надеюсь, что среди вас найдутся специалисты в финансовой сфере намного лучше меня, и вы мне растолкуете, зачем ЦБ РФ решил придумать цифровой рубль. Как по мне, достаточно наличных и безнала. Как вообще к этому относиться, и нет ли здесь какой-то ловушки? Нужно понимать: лезть ли в этот цифровой рубль или нет. Так что выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Необязательно быть профессионалом в этой сфере, чтобы написать свое мнение. В конце концов, свободу слова еще в нашей стране не на 100% отменили. Буду благодарен за ваше мнение.

Спасибо и удачи вам в делах.