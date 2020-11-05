ФНС запрещает бизнесменам иметь «детей»?

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

Судя по свеженькому письму ФНС, наш бюджет действительно трещит по швам. Потому что налоговики взялись не только за обнал, неправильное дробление бизнеса, так они еще запустили новую версию АСК НДС-2, где формируют все деревья взаимосвязей и ищут обнальщиков.

Но налоговики еще начали смотреть на абсолютно, казалось бы, нормальные способы оптимизации. Когда, например, производитель продает часть товара напрямую клиентам, а часть товара продает через агента. Этот агент ваш, вы не хотите связываться с мелкими клиентами и создали агентскую схему.

Или, допустим, вы как производитель находитесь в Новосибирске, и вам проще вместо того, чтобы открывать филиалы и представительства в Красноярке, Москве или Омске, зарегистрировать свои же организации и по договорам комиссии продавать товар. И ваша компания, которую вы зарегистрировали в Омске, например, является вашим региональным представителем.

Или вы как производитель используете так называемое трансфертное ценообразование, например, в Воронеже. Вы зарегистрировали еще одну компанию и отдали этой воронежской компании все центральное Черноземье. И вы как производитель продаете товар с невысокой торговой наценкой, например, 5%, а компания дальше продает с торговой наценкой 50%.

Казалось бы, что здесь такого?

Я на семинаре даю стопроцентное обоснование того, как это можно сделать. На вашей стороне ФНС России во главе с Егоровым, Верховный суд, бывший Высший Арбитражный суд, Конституционный суд. Главное, все грамотно делать. Но по всей видимости, в бюджете денег не хватает, поэтому налоговики начали делать запросы.

А компания, которая продает тот или иной товар, сырье или материалы, — производитель или посредник? Чьим посредником она является? Какие договоры использует? Агентские или купли-продажи? Не является ли эта организация созданной по полуфиктивному или фиктивному признаку, чтобы можно было потом доначислить какие-то налоги? Потому что одна из организаций, которую вы создаете, может работать, например, на УСН. Допустим, компания в Воронеже работает на упрощенке. Вы ей перепродали товар с торговой наценкой 5%, а покупатели, которым счета-фактуры не нужны, уже покупают товар с торговой наценкой 50%. Конечно, налоговикам все это не нравится. Но видимо, бюджет трещит настолько, что решили взяться даже за такие «микроскопические» способы оптимизации налогов.

Письмо ФНС России от 02.10.2020 №СД-4-2/16129@ «О применении налоговыми органами и налогоплательщиками терминов „производитель“, „перепродавец“ и их использовании ФНС России при осуществлении мероприятий налогового контроля».

Налоговики пишут, что в НК РФ эти термины четко не установлены, и они дают определения этим терминам, чтобы потом посмотреть, есть ли «искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1 Налогового кодекса РФ)».

Налоговики собираются все эти факты выявлять. Дальше-то, конечно, они пишут правду:

«В свою очередь, заключение посреднических договоров (комиссии, агентских, поручения) не свидетельствует о нарушении налогоплательщиком положений действующего законодательства».

Это правда. На семинаре я как раз и рассказываю о том, что все это можно делать, но делать нужно правильно. Но вместе с тем, это письмо очень грамотное.

Раз уж налоговики стали лезть даже в эти мелочи, то давайте научимся четко выстраивать свои корпоративные и холдинговые структуры. Потому что, даже если у вас в бизнесе присутствуют две бизнес-единицы, то вы уже можете вляпаться либо на дробление, либо на несамостоятельность одной из компаний.

Чтобы ваши сделки и документооборот не искажали сведения о фактах хозяйственной жизни, приходите на семинар. Это не просто тупая реклама. Уж слишком много доначислений получили бизнесмены по абсолютнейшей глупости. Я на семинаре все разжую, растолкую, дам толстенный буклет, и вы больше не сможете совершать этих ошибок, даже если захотите. И никаких доначислений вам не будет.

Спасибо и удачи в делах.