Криптовалюта будет для избранных?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Эта статья будет посвящена криптовалюте. Я не буду целиком рассказывать вам содержание Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Я не буду в этой статье давать полный анализ проекта указания Банка России. Но давайте кое-что разберем, потому как, с одной стороны, за криптовалютами будущее. С другой стороны, данный федеральный закон, боюсь, поставит крест на массовом использовании криптовалют гражданами.

Теперь любые криптовалюты у нас будут называться цифровыми финансовыми активами. Появляется понятие цифровой валюты.

«Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа...»

«Статья 2. Выпуск цифровых финансовых активов.

Действия по внесению в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов их первому обладателю (далее — выпуск цифровых финансовых активов) вправе осуществлять:

1) физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“ в качестве индивидуальных предпринимателей;

2) юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации)».

«Статья 3. Решение о выпуске цифровых финансовых активов

Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно содержать:

1) сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы, в том числе для физического лица — фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), место жительства, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для юридического лица — полное наименование, адрес, сведения о государственной регистрации, сведения о бенефициарном владельце, а также сведения о сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, в информационно-телекоммуникационной сети @Интернет@;

2) сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

<...>

4) количество выпускаемых цифровых финансовых активов и (или) указание предельной суммы денежных средств, которые необходимо передать в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, и (или) предельного количества иных цифровых финансовых активов, которые необходимо передать в качестве встречного предоставления за выпускаемые цифровые финансовые активы, по достижении которых выпуск цифровых финансовых активов прекращается;

<...>

10) при использовании обеспечения выпуска цифровых финансовых активов — указание на то, что выпуск цифровых финансовых активов обеспечивается имуществом лица, выпускающего цифровые финансовые активы, или третьих лиц, описание предмета обеспечения, позволяющего его идентифицировать, и условия обеспечения».

«5. Решение о выпуске цифровых финансовых активов составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, выпускающего цифровые финансовые активы, или усиленной квалифицированной электронной подписью (усиленными квалифицированными электронными подписями) лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа юридического лица, выпускающего цифровые финансовые активы».

Лично я пришел к выводу, что цифровые финансовые активы могут выпускать либо ИП-шники, либо юридические лица.

«6. Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы, перед всеми обладателями цифровых финансовых активов, выпущенных на основании соответствующего решения о выпуске цифровых финансовых активов».

Что касается учета и обращения криптовалют, этому посвящена ст. 4.

«Статья 4. Учет и обращение цифровых финансовых активов

2. Записи о цифровых финансовых активах вносятся или изменяются по указанию лица, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, обладателя цифровых финансовых активов, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иных лиц или в силу действия, совершенного в рамках сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий в соответствии с правилами информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы».

Если тот, кто выпустил цифровые финансовые активы, не погасил их до истечения срока, указанного в декларации, если он не перестал быть их владельцем, то тогда этот выпуск аннулируется.

«5. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, переходят к новому приобретателю с момента внесения в информационную систему записи о совершении такого перехода в соответствии с правилами информационной системы».

То есть все будет контролироваться государством: кто владелец каждого крипторубля, любой криптовалюты.

«7. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обладателем цифровых финансовых активов признается лицо, одновременно соответствующее следующим критериям:

1) лицо включено в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы, ведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Федерального закона;

2) лицо имеет доступ к информационной системе, в которой учитываются цифровые финансовые активы, посредством обладания уникальным кодом, необходимым для такого доступа, который позволяет ему получать информацию о цифровых финансовых активах, которыми он обладает, а также распоряжаться этими цифровыми финансовыми активами посредством использования информационной системы».

Дальше появляется такое понятие, как оператор информационной системы, в котором осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. И этот оператор информационной системы должен быть внесен в реестр операторов информационной системы. Его будет контролировать Банк России. Чтобы попасть в этот реестр, нужно будет сдать кучу документов, которые написаны в ст. 5 этого документа.

«В качестве единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не может выступать юридическое лицо, функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».

В этом документе куча информации: каким требованиям должны соответствовать сотрудники оператора, директора, как они будут проходить проверку и прочее-прочее. Кроме оператора информационной системы, у нас появится еще оператор обмена цифровых финансовых активов. То есть тот, кто создал криптовалюту. Есть информационная система и будет оператор этой информационной системы. А еще будет оператор, который будет иметь право менять и продавать криптовалюту. Причем оператор информационной системы может быть совмещен в одном лице с оператором цифровых финансовых активов.

«Статья 10. Оператор обмена цифровых финансовых активов

1. Сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, иные сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также сделки с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, совершаются через оператора обмена цифровых финансовых активов, который обеспечивает заключение сделок с цифровыми финансовыми активами путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок либо путем участия за свой счет в сделке с цифровыми финансовыми активами в качестве стороны такой сделки в интересах третьих лиц».

То есть он сам выкупает, а потом продает. И оператор информационной системы, и оператор, который будет совершать эти сделки, должны быть резидентами РФ. Ведь майнинг должен быть зарегистрирован в РФ. А если это иностранный майнинг, то тот, кто оперирует иностранными криптовалютами, тоже должен быть зарегистрирован на территории РФ.

«Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица, соответствующие следующим требованиям:

1) в отношении коммерческих организаций:

а) личным законом юридического лица является российское право;

б) размер уставного капитала на день подачи ходатайства о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов составляет не менее 50 миллионов рублей;

в) размер чистых активов для хозяйственного общества, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России, составляет не менее 50 миллионов рублей»

Короче, любое юрлицо в принципе может стать организацией, которая будет совершать сделки с криптовалютой. Но в этом случае она должна соответствовать куче критериев и попасть в реестр ЦБ. И такие организации должны, если это обычная коммерческая организация, следовать букве российского права. Но главное тут другое: и оператор информационно системы, и оператор, который будет заниматься сделками купли-продажи, должны быть юридическими лицами с уставным капиталом не меньше 50 млн рублей и размером чистых активов тоже (плюсом к этому) не меньше 50 млн рублей.

«г) участниками (в том числе членами, акционерами) такого юридического лица не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения...»

То есть из офшора эту компанию на территории России создать будет нельзя. А дальше должен быть создан коллегиальный орган, куча требований к единоличному исполнительному органу... не буду тратить на это время. Потому что я еще до главного не дошел.

Итак, есть оператор информационной системы, есть оператор по обмену этих цифровых активов. П. 13 ст. 10 разрешает совмещать эти функции.

«Оператор обмена цифровых финансовых активов может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

То есть тот, кто занимается обменом, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы. И наоборот (это уже п. 14). Подчеркиваю, до главного я еще не дошел.

Итак, главное, наверное, — все-таки ст. 14 этого закона, которая называется «Оборот цифровой валюты». То есть, можно ли будет в РФ пользоваться цифровой валютой или нельзя. И как? Кое-кому можно, сразу скажу, а кое-кому нельзя.

«1. Под организацией выпуска в Российской Федерации цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты, с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации...».

А дальше...

«2. Под выпуском цифровой валюты в Российской Федерации понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами. 3. Под организацией обращения в Российской Федерации цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры».

То есть все сделки, если хочешь прикупить крипту только на территории России, ты можешь это сделать.

«4. Организация выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации регулируются в соответствии с федеральными законами.

5. Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)».

Короче, на территории РФ, если ты физлицо и если ты больше 183 дней в году находишься на территории России, ты не можешь использовать криптовалюту для того, чтобы что-то купить или что-то продать. Если ты 185 дней живешь за границей, а 180 дней живешь в России — ради бога. Но если ты больше 183 дней живешь в России, ты не можешь использовать, на криптовалюту ничего купить и за нее ничего не можешь продать.

«7. В Российской Федерации запрещается распространение информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)».

Короче. Мало того, что ты ничего не можешь за криптовалюту продать и на нее купить... Так еще и объявлять, что ты что-то на крипту купишь или продашь, тоже прямо запрещено.

Коллеги, боже сохрани, я даже 1/5 этого закона вам не прочитал и не проанализировал. Более того, могу сказать лишь вдогонку к этому закону, что теперь у нас криптовалюта признается имуществом. Теперь на криптовалюту могут претендовать налоговики, служба судебных приставов. Теперь весь учет, кто владеет криптовалютой, будет попадать в любые правоохранительные органы по их запросу. И криптовалюта может изыматься в доход государства как соответствующее имущество.

Об этом, в частности, написано в п. 3 ст. 6: оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан предоставить содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю, вам, например, физическому лицу.

Кому же и по чьему требованию он должен будет передать всю информацию от вас?

Эта информация будет передаваться по требованию суда, Росфинмониторинга, ЦБ, Федеральной службы судебных приставов, ФНС, а также Следственному комитету, операм, комплексному управляющему. И так далее. Дальше служба судебных приставов на цифровые эти активы может налагать арест и соответственно, оприходовать их, в том числе, в доход государства.

Давайте, наконец, я перейду к проекту указания ЦБ. Я вам так скажу: если вы являетесь физлицом или ИП, и при этом не являетесь квалифицированным инвестором (а им не так-то просто стать), вы можете купить в течение одного года цифровую валюту только в пределах 600 тысяч рублей. Все.

Ну что, уважаемые коллеги. Давайте я не буду на этот счет высказываться. Я проанализировал, проштудировал этот документ в деталях, но пользователем криптовалюты я не являюсь. Мне неоднократно предлагали: «Викторович, вложи приличную сумму. Будем делить прибыль». Там есть определенные правила, как эта прибыль делится. Я вот сейчас, после выхода этого федерального закона понимаю, что хорошо, что я не вложился. А то бы еще и деньги свои не смог вытащить. Потому как для того, чтобы этот парень мог дальше заниматься всем этим хозяйством, ему надо пройти огонь, воду и медные трубы. Надо зарегистрировать организацию, сформировать уставной капитал не меньше 50 млн (а где он их возьмет), иметь чистые активы на сумму 50 млн и т.д. То есть, по сути дела, его бизнес накрывается медным тазом.

Выскажитесь вы, пожалуйста, что вы об этом думаете? Закон, конечно, довольно жестокий. И кто-то, может быть, из вас напишет, что это здорово и теперь все наши деньги будут защищены. Но, другой стороны, почему-то ЦБ хочет установить ограничение в 600 тысяч. Почему бы ЦБ, если все будет защищенное, не разрешить физлицам покупать крипту на столько рублей, сколько они хотят? Или второй вопрос: какого черта разрешили покупать криптовалюту, разрешили менять одну крипту на другую, при этом за нее нельзя ничего купить? И нельзя продать ничего, получив в обмен крипту. Почему запрет?

В общем, я все уже сказал. Выскажитесь, что вы об этом думаете, пожалуйста. И особенно приветствуются какие-то комментарии специалистов и тех, кто имел дело с криптовалютой, кто ту область знает в 100 раз лучше меня.

Жду ваших комментариев и, конечно, лайков.

Спасибо и удачи в делах.