Новогодние каникулы продлят на две недели?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Меня всегда поражает просто восхитительная способность наших чиновников, живущих за наш с вами счет, быть добрыми и хорошими. Ну, почему бы не быть добрым за чужой счет? Это продолжается десятилетиями. Буквально.

Вспомним хотя бы весну этого года, когда Владимир Владимирович решил проявить отеческую заботу и объявил, что все должны сидеть по домам, а работодатель обязан откуда-то взять деньги и выдать сотрудникам зарплату. Ну, конечно же, это хороший пример. А если Владимир Владимирович подает такой пример, то его должны поддержать другие товарищи.

И вот у нас товарищ Владимир Сурайкин, председатель ЦК партии «Коммунисты России» обратился в правительство с предложением продлить новогодние праздники на 2 недели, в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. Естественно, с сохранением зарплаты. Замечательный человек. Конечно же, он хочет сделать хорошо нам, гражданам. Ну а работодатель, конечно же, должен где-то взять деньги в период пандемии, кризиса, снижения покупательской способности и оплатить сотрудникам сидение дома.

«От имени Центрального Комитета партии „Коммунисты России“ прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января».

Ну и классно, будем сидеть дома с 1 по 24 января.

«При этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса».

Я же вам говорил, что берут пример с президента.

Уважаемые работодатели, уважаемые топ-менеджеры российских компаний, уважаемые сотрудники! Я надеюсь, что вы понимаете и осознаете, что деньги на вашего работодателя с неба не падают. И чтобы у вашего работодателя были деньги на зарплату, вы должны работать, производить, продавать что-то ценное для общества.

Естественно, я категорически против подобных идиотских инициатив, направленных исключительно на популизм и привлечение к себе внимания. Но, знаете, что я заметил? В нашем обществе полно людей, которые готовы поддержать любую аналогичную популистскую идею. И я хочу узнать ваше мнение по этому поводу.

Напишите в комментариях, что вы думаете о «добре чужими руками». Государство не хочет быть добрым за свой счет. Теперь государство хочет быть добрым за счет тех оставшихся единиц, которых еще не уничтожили в нашей стране, которые продолжают производить национальное достояние страны. Надо остановить эту коммунистическую заразу, но я не понимаю, насколько сильно она распространилась.

Спасибо и удачи в делах.