Ваша ДНК в розыске: как хотят ловить преступников в России

Добрый день, уважаемые коллеги.

Два года назад наше государство ввело так называемую биометрию. Была создана ЕСИА — единая система идентификации и аутентификации, и ЕБС — единая биометрическая система. Деньги успешно освоены и ни фига не работает. Ну, может быть, когда-то начнет работать. Например, я уже 2 года пытаюсь сделать так, чтобы моя биометрия (которую я сдавал уже несколько раз) появилась в государственной системе. А она там отказывается появляться.

Дальше планировалось ввести биометрию вен на ладонях. Пока не ввели. А сейчас я вам расскажу о новом типе биометрии. Этот новый тип биометрии для всех граждан РФ будет добровольным, но для некоторых он будет обязательным. Речь идет о ДНК.

Проект Федерального закона № 1048800-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной геномной регистрации».

«Геномная информация — биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа».

У кого же будут брать ДНК в обязательном порядке?

«Лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений; лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений; лица, подвергнутые административному аресту».

То есть суда еще не было, ты еще не преступник, но если тебя подозревают в совершении преступления — берем у тебя ДНК.

Обычные граждане пока что всю свою биометрию должны будут сдавать добровольно. Как фейс и голос, так и ДНК.

«От граждан Российской Федерации, а также от иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или временно пребывающих на территории Российской Федерации, при проведении добровольной государственной геномной регистрации — подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации, к компетенции которых относится указанный вид деятельности».

Зачем все это придумано?

В пояснительной записке к законопроекту написано, что геномная информация является биометрическими персональными данными, и что необходимо расширить перечень лиц, у которых будут брать биометрию, потому что биометрия помогает раскрывать преступления.

«Основными категориями преступлений, при расследовании которых в 2019 году изымались биологические следы, являются: против жизни и здоровья — 30 866 (в I полугодии 2020 года — 15 312), против половой неприкосновенности — 2 201 (в I полугодии 2020 года — 953), против собственности — 56 365 (в I полугодии 2020 90090830 года — 25 658), против общественной безопасности — 7 733 (в I полугодии 2020 года — 4 104). В 2019 году из 127,1 тыс. назначенных исследований ДНК 92,8 тыс. (73%) способствовали выявлению и раскрытию преступлений, в основном тяжких и особо тяжких. За шесть месяцев 2020 года из 70,9 тыс. назначенных исследований ДНК 49,8 тыс. (70,2 %) способствовали выявлению и раскрытию преступлений, в основном тяжких и особо тяжких.

<...>

В случае принятия соответствующего федерального закона массив ФБДГИ только за 2021 — 2023 годы может увеличиться до 5,2 млн. объектов учета (в первый год реализации положений соответствующего федерального закона в ФБДГИ будет помещена геномная информация свыше 945 тыс. лиц, а в последующие два года — не менее 1,8 млн. лиц ежегодно, за счет таких категорий как осужденные, подозреваемые, обвиняемые), что будет соответствовать 3,5 % от общего количества населения Российской Федерации».

То есть статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел России И.Н. Зубов утверждает, что такой охват биометрии позволит легко, быстро, весело и без напряга выявлять преступников.

Вы знаете, я совсем не против слов министра. Действительно, ДНК и биометрия помогают выявлять преступления. Но у меня к вам другой вопрос. Понимаете, какая штука, № 168-ФЗ запущен эксперимент, в соответствии с которым на каждого из нас будет собрано досье. Его поручено собирать налоговикам. Оно будет в электронном виде. В следующем году этот эксперимент заканчивается, и досье будет готово.

В этом досье будет открытая и закрытая части. И к открытой у вас не будет доступа, если вы не сдали биометрию. Вопрос тут в другом. Вся эта биометрия вроде бы направлена на помощь нам, на защиту от преступлений и на их выявление. Но не будет ли такого, что вся эта биометрия может приносить не только пользу людям, но и, я аккуратно выражаюсь, может использоваться во вред?

Как вы считаете? Вы поддерживаете биометрию, в том числе биометрию ДНК, для выявления преступлений или нет? Пойдете ли сдавать свою ДНК в добровольном порядке, чтобы ваши гены хранились в банке данных? Ведь с 1 января можно пойти и добровольно сдать ДНК в органах МВД.

В конце концов, законы-то принимаются ради нас, налогоплательщиков. Как вам такая забота, уважаемые налогоплательщики? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.