ЦБ РФ прикрыл еще одну «лавочку» обнальщиков

Добрый день, уважаемые коллеги!

Буквально вчера мы говорили о новой схеме обналички, которая стала популярной в 2020 году. И с помощью нормативной базы мы разбирались: выживет ли этот способ в 2021 году.

Анализируя нормативно-правовую базу, я прихожу к выводу, что ЦБ РФ на полном серьезе хочет закрыть все возможные и невозможные каналы обналички. И, скорее всего, Центробанк хочет не просто убить обнал, он хочет заодно, чтобы исчезло наличное денежное обращение. Но, по всей видимости, есть силы, которые мешают это воплотить.

Кто же побеждает? Ну, с переменным успехом, пока что первенство у ЦБ РФ. И сегодня мы поговорим об очередных мерах Центробанка, направленных на то, чтобы обнала в России не было.

Информационное письмо Банка России от 03.11.2020 №ИН-06-59/157 «О порядке оказания услуг по выдаче держателям платежных карт наличных денег одновременно с покупкой в торгово-сервисных предприятиях».

Когда вы идете в магазин и покупаете, например, хлеб за 50 рублей, вы имеете право попросить кассира, чтобы он вам с вашей карточки выдал наличку. То есть чтобы он с вашей карточки снял деньги и из кассы выдал вам наличку. И, естественно, ЦБ РФ не нравится такой способ обналички.

И Центробанк настоятельно рекомендует коммерческим банкам и торгово-сервисным предприятиям ограничить выдачу наличных гражданам с каждой карточки.

«Для минимизации рисков вовлечения ТСП, предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность Банк России рекомендует кредитным организациям — эмитентам платежных карт руководствоваться следующими подходами: ежедневный лимит выдачи наличных денег по операциям cash-out (совокупно для всех карт физического лица, открытых в кредитной организации — эмитенте) не превышает 5 000 рублей;

ежемесячный лимит выдачи наличных денег по операциям cash-out (совокупно для всех карт физического лица, открытых в кредитной организации — эмитенте) не превышает 30 000 рублей;

выдача наличных денег производится при условии покупки держателем платежной карты товара или услуги в ТСП;

услуга предоставляется физическим лицам — держателям платежных карт. По корпоративным платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуга cash-out не предоставляется».

То есть, физики могут эти деньги из кассы взять, юрики не могут. Тут много еще букв интересных, почитаете сами это письмо.

Как вы считаете, пойдут ли коммерческие банки на ограничения, которые им рекомендует сделать Центробанк? Вы же понимаете, что это, мягко говоря, золотой способ обналички. В сравнении с 15-22% комиссией обнальщикам, это прям подарок.

Сможет ли ЦБ РФ перекрыть эту лазейку? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах!