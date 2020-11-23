Как жить, не нарушая правил, если скорость чиновников – 570 законов в год?

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня хочу рассказать вам, почему в РФ, как правило, не исполняются предписания к нормативным актам. Я хочу показать ключевую причину, которая вызывает недоверие ко всему тому, что делается в нашем Правительстве. Безусловно, это обман, невыполнение своих обещаний и коррупция. Причин довольно много. Но одна из них — это вакханалия в нормативно-правовых актах, которые тоннами вываливаются на наши головы.

Как должно быть в идеале?

Во-первых, законы должны приниматься на основании традиций, сложившихся в обществе. И если закон соответствует ментальной традиции того или иного общества, он, конечно, будет лучше воспринят населением.

Во-вторых, прежде, чем принять закон, должны пройти какие-то общественные обсуждения.

В-третьих, закон после одобрения на обсуждении нужно долго «рекламировать», людям нужно продать эту идею.

В-четвертых, закон, конечно же, должен стимулировать хорошее, а не носить фискально-казнительный характер. Мы должны давить на все то хорошее, что есть у людей.

В-пятых, законы должны быть стабильными. Правила должны быть стабильными. Они не должны меняться со скоростью лесного пожара. А у нас они меняются намного быстрее.

Ежедневно, анализируя административно-правовую базу, относящуюся к миру бизнеса, я просматриваю как минимум 50-70 новых нормативно-правовых актов. Ежедневно! И из них выбираю самое интересное и рассказываю об этом в блоге. Ни один человек в своем уме не в состоянии знакомиться с 50-70 новыми нормативно-правовыми актами, которые имеют отношение к его жизни. Он не в состоянии физически это переваривать. Не говоря уже о том, что каждый из этих нормативно-правовых актов приходится переводить на человеческий язык.

Отсюда возникают вопрос: кто будет соблюдать законы, если их никто не знает и не может знать? Потому что людям это неинтересно и не может быть интересно, по той лишь причине, что это просто невозможно прочитать. Даже специалистам с черт знает каким опытом сложно переварить, а уж простым людям...

Вот конкретный пример. Я наугад открыл подборку нормативно-правовых актов, которые имеют отношение не только к бизнесу, но и к простым гражданам. Итак, я ткнул в новости от 30 октября. Давайте быстро посмотрим, что же там произошло. С 1 ноября электронным европротоколом можно оформить ДТП с автомобилем юрлица. Конечно, бизнесмены и их водители должны знать, что и как оформляется. Новость от 16 июля, но правила вступили в силу с 1 ноября. Именно поэтому это попало в новости от 30 октября. С 1 ноября вводится в действие новая форма паспорта транспортного средства. С 1 ноября бизнесмены, которые вам что-то продают (товары, работы, услуги), и у которых выручка больше 40 миллионов в год, обязаны принимать к оплате карту «Мир». С 1 ноября производители и импортеры шин вносят свои товары в систему «Честный знак». Маркировать остатки товаров разрешено до 1 декабря. Правительство продлило субсидирование ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Вы можете пойти получить ипотечный кредит под 6,5% при условии, что вы успеете заключить кредитный договор с банком до 1 июля 2021 года. С 25 ноября 2020 года действуют новые формы документов, представляемых в налоговые органы при госрегистрации. Если вы собираетесь регистрировать ИП, юрлицо, внести изменения или провести реорганизацию, то с 25 ноября вступают абсолютно новые формы документов. Я уже рассказывал об этом. До конца ноября организации и ИП могут подать заявление об отсрочке или рассрочке уплаты налогов и взносов.

Есть правило, что незнание законов не освобождает от ответственности. Но при этом ты не можешь знать эти законы в силу их огромного количества. Только посмотрите на отобранные мной новости, невозможно каждый день мониторить нормативку. Я занимаюсь этим профессионально, и то я не успеваю.

Получается, когда незнание законов тебя не освобождает от ответственности, а знать ты их не можешь по определению, то все получаются виноватыми.

Я однажды услышал волшебную фразу от майора полиции: «То, что вы еще не сидите — это не ваша заслуга, это наша недоработка». С этим надо что-то делать. Это неправильно. Так не должно быть. Что делать? Ну, я бы, например, оставил во всей Государственной думе человек 100 профессионалов и изменил бы вообще избирательную систему. Пусть законодательством занимаются профессионалы. Дальше принял бы федеральный конституционный закон, в соответствии с которым ввел бы жесткий регламент принятия новых ФЗ, ограничив таким образом чиновников в их желании плодить законы. Сейчас в год выходит примерно 570 федеральных законов.

Если б вы только знали, сколько с 2021 года у нас появляется новых правил и новых законов. А еще я бы запретил министерствам и ведомствам клепать бесчисленные нормативно-правовые акты, вечно что-то улучшающие. Да, действительно, иногда что-то требуется улучшать, но эти улучшения должны производиться 1 раз в год. Эти нормативно-правовые акты не должны приниматься в интересах той или иной группы, группировки или каких-то отдельно взятых лоббистов.

Существуют нормы и правила, которые можно использовать при принятии законов таким образом, чтобы граждане действительно их чтили и уважали. И их несложно ввести. Было бы желание. Но у нас пока есть только желание удовлетворить какие-то свои интересы или пропиариться путем популизма. В таком случае, конечно, у нас эта вакханалия будет продолжаться бесконечно.

Напишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом.

Спасибо и удачи в делах.