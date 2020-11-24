Всероссийская прозрачность: как Егоров «обелит» бизнес в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

19 ноября завершился Всероссийский налоговый форум, на котором выступал глава ФНС России господин Егоров. Я внимательно прослушал его выступление, заскринил все слайды его доклада и сейчас проведу для вас короткий обзор. И в конце дам самую важную информацию относительно будущего российских налогоплательщиков, которое пообещал господин Егоров.

Какое будущее нас ждет?

К февралю 2021 года налоговики централизуют работу со всеми налогоплательщиками.

Налоговая тайна. Как сказал господин Егоров: «Мы, конечно, понимаем, что существует налоговая тайна. Но мы должны как-то решить вопросы относительно обмена этой налоговой тайной с нашими коммерческими банками, и так, чтобы они более эффективно пользовались этой информацией».

Единый реестр налогоплательщиков. Неважно, где находится бизнес и сколько у него филиалов и представительств — все это будет централизовано в едином реестре. И из любой налоговой инспекции можно будет посмотреть, что происходит у налогоплательщика. По мнению Егорова, это будет плюсом для налогоплательщика. Так и есть. Например, если у налогоплательщика в одном месте переплата, в другом месте недоплата налогов, то в совокупности получится плюс. Налогоплательщик сможет получить соответствующую справку о том, что он государству ничего не должен.

Уведомления. Налоговики развивали и будут развивать в 2021 году систему уведомлений налогоплательщиков о нестабильном налоговом учете. Это уведомление о том, что надо бы налогоплательщику какой-то налоговый учет сделать лучше и т. д.

Аналитическая работа. В результате аналитической работы налоговики резко уменьшают количество выездных налоговых проверок, а налогоплательщики сами с удовольствием и восторгом компенсируют недоплаченные налоги. Об этом я скажу позже. Подобная аналитическая работа с налогоплательщиками, когда налогоплательщику все предъявляют, и он сам все платит — это одна из основных целей ФНС России.

Сервис по внутригрупповым услугам. Будет развиваться так называемый сервис по внутригрупповым услугам, включая заимствование между юридическими лицами, займы на трансграничных операциях. То есть ставится под 100% контроль движение всех финансовых и товарных потоков на уровне границ. И полностью отлажена система учета так называемых трансграничных операций.

Глава ФНС России признал, что применение ст. 250, ст. 248, ст. 249 и ст. 252 НК РФ с одновременным применением ст. 54.1 НК РФ, а еще ст. 105.1по 105.24 и ст. 169 НК РФ — это невероятно сложный и запутанный механизм. Налоговики сами в нем путаются. Господин Егоров пообещал навести здесь порядок и распутать этот механизм, чтобы все было прозрачно. И чтобы у государства не было проблем.

НПД. Господин Егоров назвал налог на профессиональный доход социальным проектом, который был внедрен, чтобы стартовать и привыкнуть работать в легальном поле. То есть НПД запущен, чтобы с «малолетства приучать налогоплательщиков работать в легальном поле.

Транзакции. Естественно, по каждому самозанятому налоговая инспекция видит абсолютно каждую транзакцию. И Егоров собирается сделать так, чтобы все транзакции были видны на любом налоговом режиме. И это, по мнению Егорова, будет являться серьезным «обелением экономики». И дальше говорит: «Нам нужно этот баланс не нарушить, нам нужно не напугать бизнесменов переходить в легальные сферы. Поэтому мы постепенно будем снижать наши требования, и тяжелую артиллерию в виде выездных налоговых проверок. Их количество неуклонно будет снижаться и, в конце концов, будет сведено к нулю». Я уже не раз говорил, что будет усовершенствован обмен между банками и налоговой инспекцией, с сохранением налоговой тайны. Но этот обмен все равно нужен.

Недоимки, пени и штрафы. Тут налоговики бьют рекорды. Резко растут цифры налогов, которые налогоплательщиками заплачены самостоятельно в результате так называемой аналитической работы. Что такое аналитическая работа? О вас собрали сведения, положили вам на стол папочку и сказали: «Давай обойдемся без всяких налоговых проверок, просто доплати». И ты идешь и доплачиваешь. Вот и вся аналитическая работа.

В 2017 году в результате такой аналитической работы налогоплательщики добровольно доплатили 56 млрд рублей. В 2018 году — 78 млрд рублей, в 2019 году уже 130 млрд рублей. В 2020 году, несмотря на кризис, налогоплательщики добровольно доплатили 104 млрд рублей. И налоговики продолжат эту работу.

Проверки. Если, коллеги в 2011 году, среди 4,6 млн ИП, 2 млн юрлиц, было 7 проверок на 1 000 налогоплательщиков. В 2020 году уже одна проверка на 1 000 налогоплательщиков. И планируется эти проверки свести к нулю. К концу 2020 года, по словам Егорова, будет только 5 200 реальных проверок налогоплательщиков. Не стоит бояться выездных налоговых проверок, мы должны опасаться новой АСК НДС-2, введенной в эксплуатацию в июне этого года.

Егоров сказал, что по возможности надо применять самые мягкие меры контроля, чтобы у налогоплательщиков появилось желание самостоятельно оплатить налоги. Потому что если к налогоплательщикам посылать жесткие выездные налоговые проверки, то у них вырабатывается иммунитет и они дальше продолжат косячить. И что у налоговиков нет задачи собирать все до последнего. В результате будет создана цифровая налоговая инспекция, цифровая экономика, где будет видна каждая транзакция, и налогоплательщики сами легализуются, и сами будут платить налоги.

Незаконные вычеты. Поставлена задача убрать институт незаконных налоговых операций. По статистике, которую предоставил господин Егоров, с 1 квартала 2016 года по 2020 год, доля незаконных вычетов НДС сократилась в 19 раз. И господин Егоров сказал: «Мол, нас больше обналичка не беспокоит и не интересует. Мы будем упрощать институт контроля, потому что в нем просто отпадает необходимость».

В частности, с июля 2021 года, повторюсь, будет привязка НДС к маркировке и ККТ. По словам Егорова, какой бы чек ни пробивали в любой точке страны, информация об этом пробитом чеке через полторы минуты оказывается в руках налоговых органов. И это, с точки зрения главы ФНС России, великолепная качественная работа.

Отчетность. В 2020 году налоговики собрались разрешить не сдавать отчетность упрощенцам — организациям и ИП на УСН 6%. А такая техническая возможность есть, уже можно собрать налоги с транзакции. Но пока решили это отложить на следующий год.

Новый налоговый режим. В 2021 году планируют ввести новый налоговый режим, идя по пути все большей и большей прозрачности.

Налоговый мониторинг. Налоговый мониторинг — это когда у налоговиков есть доступ внутрь каждой бухгалтерии, и они видят все первичные документы, видят каждую транзакцию. И готовы с вами обсуждать, что можно делать, где можно НДС поставить к вычету, где можно прибыль уменьшить, а чего делать категорически нельзя.

Начали они, конечно, с 7 крупнейших налогоплательщиков в 2016 году, в 2020 году их уже 95. В 2021 году 209 крупнейших налогоплательщиков РФ будут подключены к системе налогового мониторинга. Таким образом, налоговики напрямую через «электронные щупальца» будут контролировать 43% доходной части бюджета РФ. Дальше планируется в ближайшие пару лет к этой системе подключить около 400 налогоплательщиков, к концу 2024 года их должно быть не меньше 8 000, а потом и все остальные попадут. На самом деле, весь этот автоматический контроль и уплата налогов с каждой транзакции произойдет, исходя из выступления главы ФНС, намного раньше. По крайней мере, господин Егоров сказал, что постарается согласовать все это с правительством уже на следующий год.

Налоговые вычеты. С 2021 года все вычеты, включая имущественные налоговые вычеты, постепенно перейдут в автоматический режим. Например, вы купили квартиру, вам положен налоговый вычет по НДС. Он будет предоставляться в автоматическом режиме, вам останется только ввести информацию о вашем счете. Аналогично с покупкой лекарств или лечением зубов, вам положен налоговый вычет. Нажали пару кнопок в личном кабинете на сайте ФНС, и все, вам налоговый вычет будет начисляться автоматически.

Вся система полного контроля создается прямо сейчас. В 2021 году ее будут запускать. То есть они будут по онлайн-чекам видеть, что Иванов Иван Иванович покупал лекарства. Роботы будут согласовывать, что зарплата у вас такая-то, НДФЛ с нее будет удержан такой-то, значит, вам положен налоговый вычет такой-то. Информация об этом будет появляться в вашем личном кабинете. Вы просто вводите номер карточки и все, деньги будет поступать автоматически. Конечно же, подобные сервисы хороши. Но вы должны понимать, что подобные сервисы ведут нас всех к 100% прозрачности. Кстати, то, что делается в нашей стране налоговиками в области всех этих сервисов, нет ни в одной стране мира. Мы здесь на первом месте.

Иногда под своими роликами и статьями, где я рассказывал об этой прозрачности, я в ваших отзывах видел примерно следующее: «Турову лишь бы запугать, чтобы нас всех загнать на свой семинар». Последний раз подобный отзыв я читал буквально вчера. Все, что я сейчас делаю — это просто перевод полуторачасового выступления главы ФНС на человеческий язык. Не хотели слушать меня — послушайте господина Егорова.

Цифровые подписи. С 1 января 2022 года только ФНС будет выдавать электронные цифровые подписи через 500 своих партнеров. Таким образом, это тоже будет под абсолютным контролем налоговиков.

Единая платформа для сделок. В ближайший год-два Егоров и команда планируют создать электронный документооборот в системе В2В, а дальше и В2С в РФ. Об этом я сто раз вам говорил, еще 1,5 года назад было объявлено, что эта платформа создана и что все сделки в РФ будут осуществляться на ней. Егоров сегодня это еще раз подтвердил, налоговики будут иметь данные о каждой транзакции, каждой сделке в РФ.

Плюсы для ВВП. Только лишь благодаря упрощению и стандартизации документооборота, по данным Егорова, ВВП России получит плюсом 1,34 % ВВП. И в этот момент, говорит Егоров, исчезнет потребность в истребовании каких бы то ни было документов от налогоплательщиков. И дальше можно будет построить, ввести новые налоговые режимы взамен ныне имеющихся. Когда ФНС экономно и эффективно возьмет на себя автоматический расчет и уплату налогов с каждой транзакции вместо всех налогоплательщиков РФ. Кому интересно, сами изучите полное выступление Егорова.

Кстати, 58% всех ИП-шников, 31% юрлиц и 20% физлиц имеют личный кабинет на сайте ФНС. После этого про автоматический обмен налоговой информацией между всеми государственными органами, и говорить нечего. Потому что налоговики становятся той базой, дата-центром, в котором вся эта информация будет сосредоточена, включая единый реестр населения, данные обо всех гражданах страны, которыми они будут делиться со всеми остальными.

На чем еще можно было бы остановиться, глядя на длинное выступление Егорова? Например, на электронном документообороте. Налоговики смогут смотреть каждую транзакцию. Будет создана система электронного документооборота:

основа для бездекларационного исчисления налогов;

высокая скорость взаимодействия и принятия решений;

автоматизация поиска и предотвращение ошибок;

экономия на печати и хранении документов.

повышение скорости оборота капитала.

Вывод

Короче, все будет очень даже классно. Снижение затрат в расчете на один документ произойдет в 6 раз. И вы сэкономите, по мнению господина Егорова, когда вам не придется больше самим формировать налоговую отчетность. Это будет делать за вас налоговики и взимать в автоматическом режиме. По предварительным расчетам вы сэкономите 3,5 трлн рублей затрат организаций.

Те, кто работает полностью легально, наверное, скажут: «Отличная новость, пусть так и будет. Спасибо Егорову, что он нас всех оцифрует и будет взимать налоги с каждой транзакции». Это скажут немногие, кто работает уже на 100% легально. Если же вы работаете как-то иначе... Я не буду делать за вас выводы. Я всего-навсего пересказал вам выступление главы ФНС России. Решения только за вами.

Жду ваших комментариев. А те, кто мне не верил и говорили, что я запугиваю, загоняя вас на свой семинар. Но у меня по-прежнему один совет: поверьте, это состоится, и лучше заранее к подготовиться. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете использовать способы, разработанные мной и моей командой, внедрить в свой бизнес и начать работать полностью легально. У вас ничего не поменяется. Просто те деньги, которые вы отдаете обнальщикам, вы будете отдавать на налоги, но не иметь проблем с законом.

Давайте честно: у вас за 4 года увеличились доходы в 19 раз? Ни фига, наверное, и у меня тоже. А у налоговиков получилось. Они 4 года боролись над уменьшением незаконных вычетов НДС и повысили свои показатели в 19 раз. Рано или поздно либо я вам продам эту идею и вы научитесь, благодаря мне, с тем же самым размером налогов работать легально, либо налоговики вас заставят. Но заставят уже по-другому, к сожалению. Это уже неизбежность.

Жду ваших отзывов о выступлении господина Егорова. Как вы считаете, правильно ли господин Егоров делает, создавая нам комфортные условия для работы при 100% легальности по ныне существующим налоговым ставкам? Правильно ли он делает, превращая налоговую инспекцию в сервисную компанию по обслуживанию налогоплательщиков? Или кто-то из вас посмеет не поддержать господина Егорова в его честном и благородном труде на благо Родины? Выскажитесь, пожалуйста.

Спасибо и удачи в делах.