«Классный журнал»: Минтранс позаботился о правилах для транспортных компаний

Добрый день, уважаемые коллеги!

Если у вас есть хотя бы один автомобиль, то вы уже обязаны знать этот документ и обязаны его использовать.

Приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

С января 2021 года, когда приказ вступит в силу, чтобы выпустить автомобиль на линию, вы всей компанией, вместо того, чтобы вести бизнес, должны заполнить кучу данных. В заполнении путевого лица должен поучаствовать и директор, и предприниматель, и медик, и ответственное лицо и куча контролеров должны сами вписать что-то и расписаться.

«Путевой лист должен содержать следующие обязательные реквизиты: 1) наименование и номер путевого листа; 2) сведения о сроке действия путевого листа; 3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 4) сведения о транспортном средстве; 5) сведения о водителе; 6) сведения о перевозке».

Сам по себе этот перечень ни о чем не говорит. Но чтобы восхититься и понять всю глубину того, что наше государство хочет видеть в путевом листе, этот документ надо поизучать.

"3. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства включают:1) для юридического лица — наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, номер телефона, основной государственный регистрационный номер юридического лица; 2) для индивидуального предпринимателя — фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, номер телефона, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Сведения о транспортном средстве включают: 1) тип транспортного средства, марку и модель транспортного средства, а в случае если транспортное средство используется с прицепом (полуприцепом), кроме того — марку и модель прицепа (полуприцепа); 2) государственный регистрационный номер транспортного средства, а в случае если транспортное средство используется с прицепом (полуприцепом), его регистрационный номер, и/или инвентарный номер (для троллейбусов и трамваев); 3) показания одометра (полные километры пробега) при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки данного транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены (рабочего дня) водителя транспортного средства (далее — парковка), а также при заезде транспортного средства на парковку по окончании смены (рабочего дня); 4) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства (если обязательность его проведения предусмотрена законодательством Российской Федерации); 5) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска транспортного средства на линию и его возвращения. Сведения о водителе включают: 1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 2) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя (если обязательность проведения послерейсового медицинского осмотра водителя предусмотрена законодательством Российской Федерации)«.

Честно говоря, пока все машины на линию выпустишь, уже бизнесом заниматься не захочешь. Но на этом Минтранс решил не останавливаться.

Это про путевки. Тут написано, что этот технический контроль надо проводить ежедневно, перед выпуском машины на улицу. Но больше всего мне нравится количество бумаг, которые вы должны будете оформлять. Например, вы будете должны вести журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств.

Что должно быть записано в этом журнале?

«Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств (далее — журнал) должен содержать следующие реквизиты: 1) наименование марки, модели транспортного средства; 2) государственный регистрационный номер транспортного средства; 3) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего контроль; 4) дату, время проведения контроля; 5) показания одометра (полные километры пробега) при проведении контроля; 6) отметку о прохождении контроля (пройден или не пройден); 7) подпись лица, проводившего контроль».

Вести этот журнал надо на бумажном носителе, страницы должны быть прошнурованы, пронумерованы и т.д. Вести журнал можно и в электронном виде, если у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись. И чтобы была предусмотрена возможность распечатки журнала.

У меня никогда не было транспортных компаний. Может, так и надо вести дела? Напишите в комментариях, возможно, эти приказы не изменят вашей жизни. Я считаю, что это перебор. Но приказ одобрен и, соответственно, вы обязаны его исполнять.

Спасибо и удачи в делах!