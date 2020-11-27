От государства с любовью: про рисовую солому, PayPal и медицинские маски

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня давайте сделаем небольшой обзор новостей.

Первая новость. Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 № 1178 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616».

В этом проекте Правительство планирует ограничить доступ иностранных производителей медицинских масок на российский рынок. По данным Росстата, среднесуточная потребность в медицинских масках полностью покрывается возможностями российских производителей. Но почему-то граждане-россияне не хотят покупать медицинские маски российских производителей.

По данным Росстата, по-прежнему более 80% спроса удовлетворены товарами из Юго-Восточной Азии. Ужасно! Надо поддерживать российского производителя. Поэтому Правительство хочет ограничить доступ иностранных производителей медицинских масок на российский рынок до 31 декабря 2021 года. Заставив людей покупать только российские маски.

Возможно, российским производителям мы сделаем хорошо, особенно тем, которые близки к чиновникам. Но гражданам, по-моему, будет от этого не очень хорошо, когда их лишают права выбора, в том числе по качеству и по цене.

Вторая новость. Проект Федерального закона № 1048793-7 «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги».

В Госдуму внесли законопроект о введении «оздоровительного» налогового вычета по НДФЛ. Если вы ходите в фитнес-центр и тратите на него, например, по 10 000 рублей в месяц, т.е. по 120 000 рублей в год, то государство вам вернет до 15 600 рублей налоговым вычетом по НДФЛ. Хорошая новость, для тех, кто занимается спортом.

Третья новость. Проект Федерального закона № 1049125-7 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Чиновники хотят штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления резидентами отчетов о переводе денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

В прошлом году вышел федеральный закон, в соответствии с которым если вы как физлицо используете PayPal и другие подобные площадки, то вы должны открыть в банке соответствующий счет. Сам оператор должен тоже иметь счет в банке. Плюс, налоговики могут получить полный доступ ко всей этой информации, например, что вы оплатили через PayPal и кому.

Это делается для наблюдения за физлицами, чтобы они не занимались коммерческой деятельностью с помощью иностранных площадок. А если занимаются, то чтобы можно было их считать предпринимателями и доначислять НДФЛ и НДС.

А еще планируется этих физиков, штрафовать, если они нарушают порядок и сроки предоставления отчетов о своих переводах без открытия банковского счета. Какие суммы штрафов будут? Сумасшедшие.

«В размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период».

Ну, это разорилово.

Четвертая новость. Письмо Минсельхоза России от 22.10.2020 № 19-Б-8516/ог-6230«О сжигании рисовой соломы».

Ведомство разрешает сжигать рисовую солому, чтобы рис лучше рос. С какого перепуга я решил эту новость воткнуть в выпуск? Просто чтобы показать этими разношерстными новостями, что нашему государству есть дело до всех. Нашему государству есть дело до какого-нибудь гражданина, который 30 000 рублей через PayPal куда-то перевел без открытия банковского счета, и этого гражданина надо обязательно оштрафовать. Нашему государству есть дело, ну, до всего. В том числе, и до рисовой соломы.

У меня к вам вопрос: какая политика, вообще, лучше? Например, если взять республиканцев и демократов в США, у республиканцев есть правило: не трогай людей, не трогай бизнес, убери все ограничения, пусть люди и бизнес спокойно работают. Это правило республиканцев. А правило демократов: поставь видеокамеры в каждой спальне и контролируй каждый шаг. И не просто контролируй, а позаботься об этом бестолковом гражданине, потому что он сам о себе позаботиться не в состоянии. И наше государство идет по пути демократов. Их интересует и рисовая солома, и ваши несчастные 3 рубля без банковского счета.

Какой путь для вас лучше? Чтобы государство за вас все решало, или чтобы оно вас оставило в покое и позволило самим заботиться о своем теле, о своей жизни, и все свои вопросы решать самостоятельно. Какой подход вам ближе? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.