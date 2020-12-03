С 1 января 2021 года на все смартфоны и компьютеры установят российское ПО

Добрый день, уважаемые коллеги.

Вы наверняка пользуетесь мобильным телефоном и компьютером (ноутбуком), значит, сегодняшняя информация для вас.

С 1 января 2021 будут введены дополнительные способы «проникновения» государства в каждую клеточку вашего мозга, в каждый квадратный сантиметр вашей квартиры или вашего офиса.

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1867 «О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, и порядке их предварительной установки».

Куда будут устанавливать российское ПО?

Если коротко, то российское ПО будет ставиться на все: на любое оборудование беспроводной связи, на любые смартфоны, телефоны, планшеты, компьютеры, на стационарные и портативные компьютеры, телевизоры с цифровым блоком управления.

Что будут устанавливать?

«В перечень включаются программы из следующих классов: а) программы, обеспечивающие доступ к информации на сайтах и поиск информации в сети „Интернет“ (браузеры); б) поисковые системы; в) картографические и навигационные системы; г) программы для доступа к облачным сервисам хранения данных; д) программы для отправки и получения электронной почты; е) программы для обмена мгновенными сообщениями; ж) голосовой помощник; з) новостные агрегаторы; и) программы, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям и контенту, размещаемому пользователями; к) программы для доступа к социальным сетям; л) программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы; м) программы для использования национальной платежной системы „Мир“; н) программы, обеспечивающие доступ к элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе программы, предназначенные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления идентификации и (или) аутентификации лиц, в том числе с использованием биометрических персональных данных; о) офисное программное обеспечение; п) антивирусные программы или программы, имеющие свойства антивирусных программ файловой и сетевой защиты; р) программы для доступа к ресурсам, включенным в утвержденный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации перечень социально значимых отечественных интернет-сервисов, в том числе программы для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

До 15 декабря 2020 года должен быть сформирован рейтинг российских программ, которые будут предустановлены на наши девайсы.

Как это будет устанавливаться?

«Предварительная установка программ осуществляется изготовителем отдельных технически сложных товаров либо иными лицами — изготовителями технически сложных товаров, уполномоченными на осуществление предварительной установки программ, в том числе лицами, осуществляющими поставку и (или) продажу технически сложных товаров на территории Российской Федерации (далее — изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица)». «Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица обязаны: а) осуществить предварительную установку программ из утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня российских программ...».

Подчеркиваю, перечень появится после 15 декабря.

«б) обеспечить сохранение на технически сложном товаре предварительно установленных программ при обновлении, в том числе после возврата технически сложного товара к заводским настройкам, а также при техническом обслуживании устройств».

То есть сделать так, чтобы эту российскую программу невозможно было «убить» вообще.

«в) обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ по отношению к иным программам...».

Например, у меня предустановлена Apple Music и другие программы от производителя. А теперь российскому ПО должен быть отдан приоритет или он не должен быть хуже.

Это то, что касается смартфонов и планшетных компьютеров. А для стационарных компьютеров чуть-чуть полегче требования. Для компьютеров в обязательном порядке будут ставить: наши браузеры, офисное ПО и антивирусы. То есть наше правительство решило, что в телефоны и планшеты будем засовывать, а компьютеры «пожалели».

Что будут ставить в телевизоры?

В телевизоры обязательно будут ставить следующее российское ПО: браузеры, поисковые системы, программы для доступа к социальным сетям и программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы, чтобы понимать, что гражданин после работы в своем телевизоре смотрел.

«Предварительная установка программ на технически сложные товары осуществляется следующими способами: а) в полном объеме на жесткий диск технически сложного товара; б) путем размещения графического изображения программы на экране технически сложного товара, при выборе которого потребителем осуществляется загрузка программы; в) путем размещения при первом включении технически сложного товара диалогового окна для загрузки программ из каждого класса программ, предусмотренного для технически сложного товара, при этом должна отсутствовать возможность пропустить такое диалоговое окно».

Чтобы у вас не было шанса проигнорировать установку российской программы.

Ну и дальше написано, что все это при первой установке для вас будет бесплатно. Платить будете уже потом за обновление и так далее. И при этом в подробностях написано, как изготовители и продавцы должны будут обеспечить, чтобы во всех импортных девайсах было предустановлено российское ПО.

Я даже не буду высказывать на этот счет свою точку зрения. Я не являюсь программистом и не эксперт в этой области. Я обычный пользователь, умею тыкать кнопки и скачивать программы. В принципе я свое мнение уже высказал. По мне, это способ видеть всю вашу жизнь. Но, может быть, я не прав.

У меня к вам несколько вопросов. Первый: стоит ли опасаться предустановленных программ? Будет ли слежка за каждым нашим вздохом? Второй: специалисты, скажите, есть ли российские ПО, сравнимое по уровню качества с ПО компаний Apple или Microsoft? Третий: как вы считаете, сохранится ли возможность после 1 января купить технику без всякого предустановленного российского ПО? И последний вопрос: как вы считаете, пойдет ли это на пользу российской экономике и вам? Или это пустая затея?

Я задал вам так много вопросов, потому что я в легкой растерянности. Но я понимаю, что если бы российское ПО выиграло эту борьбу, просто конкурируя на рынке, мы бы не были против. Но здесь-то все в приказном порядке. Как-то меня беспокоит эта ситуация. Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.