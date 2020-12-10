Уголовный проступок: как уберечь от тюрьмы 68 тысяч человек

Добрый день, уважаемые коллеги.

Что-то такое произошло хорошее в Верховном суде РФ, потому что он издал Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 24 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка».

И если это станет законом, а я надеюсь, что это случится, то у нас появится понятие уголовного проступка. И благодаря смягчению УК РФ и УПК РФ черт знает сколько людей (а позже я назову точные цифры) не сядут за решетку.

«С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII Уголовного кодекса Российской Федерации (главы 21, 22 и 23). С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики».

Если бы этот законопроект уже существовал, то за 2019 год в сфере экономики 49 657 человек ограничились бы уголовным проступком. А всего не было бы осуждено по уголовной статье 68 044 человек. Соответственно, если совершен уголовный проступок, то человеку назначается либо просто штраф, либо компенсация ущерба в двукратном размере. Вариантов великое множество.

«Уголовным проступком признается совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за исключением преступлений, предусмотренных...» большим количеством статей (подробнее смотрите в документе).

Например, в исключения попали причинения вреда здоровью, побои и продажа алкоголя несовершеннолетним. К уголовному проступку отнесено 112 составов преступлений, из которых 53 преступления относятся к сфере экономики.

«Часть вторую статьи 76¹ изложить в следующей редакции: «2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой статьи 147, частями пятой — седьмой статьи 159, 4 частью первой1 статьи 1711 , частью первой статьи 172, статьей 176, частью третьей статьи 180, частью первой статьи 1853 , частью первой статьи 1856 , частями второй и четвертой статьи 191, статьей 192, частью первой статьи 193, частью второй статьи 194, статьями 196, 197, частью второй статьи 1992 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы».

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, укрывается от следствия и суда. Это понятно.

Законопроект оказался большим и, как по мне, хорошим. Он действительно освободит огромное количество людей от реальных уголовных статей и к этим людям будут применены меры уголовного проступка:

штраф, компенсация ущерба;

двукратное возмещение вреда, штраф.

Также добавляются исправительные работы, общественные работы. Появляется статья «Ограниченно оплачиваемые работы», когда от 5 до 10% от заработной платы вы недополучите, но останетесь на свободе.

Давайте вернемся к пояснительной записке.

«Важным направлением совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации является его гуманизация, о чем свидетельствуют значительное количество реализованных в последние годы законодательных инициатив, предусматривающих декриминализацию отдельных уголовно наказуемых деяний, расширение сферы применения административной преюдиции, закрепление новых оснований освобождения от уголовной ответственности, что оказывает позитивное влияние на все сферы общественной жизни, включая предпринимательскую и иную экономическую деятельность, согласуется с целями создания и поддержания в Российской Федерации благоприятного делового климата».

Кто с этим может поспорить? Действительно, тюрьма никого не исправляет. И если бы в прошлом году это уже действовало, то 68 с лишним тысяч человек осталось бы на свободе. Ну, что им делать в тюрьме?

«Так, в результате принятия Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности“ в 2019 году судами Российской Федерации с назначением судебного штрафа было освобождено от уголовной ответственности более 52 тысяч лиц, при этом общая сумма судебных штрафов, назначенных в соответствии со статьей 1044 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), составила 825 миллионов рублей. Вместе с тем необходимы дальнейшие меры по гуманизации уголовного законодательства. Данные официальной судебной статистики, а также результаты анализа судебной практики свидетельствуют о том, что количество лиц, осужденных за преступления небольшой тяжести, в том числе лиц, осужденных за эти преступления впервые, по-прежнему остается значительным. В 2018 году за преступления небольшой тяжести осуждено 334 712 лиц (51% от общего количества осужденных), из них 217 367 лиц, или 65%, не имели неснятых и непогашенных судимостей. В 2019 году за преступления небольшой тяжести осуждены 305 011 лиц (51% осужденных), из них 186 497 лиц, или 61%, не имели неснятых и непогашенных судимостей».

Представляете, если бы 51% от общего количества осужденных не попали бы в места лишения свободы за преступления небольшой тяжести? Это было бы здорово.

«Преступления небольшой тяжести относятся к числу наименее опасных по своему характеру преступлений, при этом деяния, входящие в данную категорию преступлений, исходя из предусмотренных санкциями наказаний существенным образом различаются между собой по уровню общественной опасности. Представляется, что существующий подход законодателя к определению категории преступлений небольшой тяжести позволяет предусмотреть дифференциацию ответственности для лиц, которые впервые 22 совершили деяния, характеризующиеся наименьшей общественной опасностью, и могут быть исправлены без применения уголовного наказания. В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации насчитывается более 70 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, отнесенных законопроектом к категории уголовного проступка, при этом число осужденных за эти преступления в 2019 году составило 22 643 человека. Свыше 18% из них (4 256 лиц) осуждены за преступления в сфере экономики».

То есть уже с учетом этого нового законопроекта, 22 643 человека оказались бы на свободе. Это свыше 18%. Общее количество людей, которые могли бы не сесть в тюрьму, по результатам 2019 года составило бы 68 044 человека.

На самом деле, по преступлениям небольшой тяжести, особенно если речь идет о бизнесменах или о коммерческих взаимоотношениях двух лиц, за невыполнение договорных обязательств, пусть эти юрлица разбираются между собой в Арбитражном суде. Наверное, сидеть за это будет не очень... По моему мнению, пусть лучше бизнесмены будут на свободе.

Спасибо и удачи в делах.