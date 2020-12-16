Штрафы за разглашение коммерческой тайны могут вырасти в 10 раз

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

В конце сентября 2020 года в Госдуму внесен Проект Федерального закона № 1023005-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Чиновники планируют увеличить финансовые санкции за распространение сведений ограниченного доступа.

Этот законопроект внесет корректировки в ст. 13.14 КоАП РФ, которая сейчас предусматривает штрафы в размере от 500 до 1 000 рублей для граждан и от 4 000 до 5 000 рублей для служащих за разглашение ограниченной информации, в том числе коммерческой тайны, которая стала известна в связи с выполнением трудовой функции.

Если эта инициатива будет принята, то за разглашение коммерческой информации штрафы вырастут десятикратно. Для физических лиц штраф вырастет до 10 000 рублей, а должностные лица заплатят штраф до 50 000 рублей.

К закрытой информации будут отнесены:

коммерческая тайна;

персональные данные;

тайна завещания;

банковская тайна;

адвокатская тайна и другие сведения.

Так как это непосредственно касается сотрудников и руководителей компаний, действительно ли есть проблема, которую надо решать путем ужесточения? Действительно ли есть проблема, когда сотрудники разглашают коммерческую тайну, которая им стала известна внутри компании? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно, что думает об этом бизнес-сообщество в целом.

Спасибо и удачи в делах.