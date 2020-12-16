Фантастически Невероятная Страна: победит ли Егоров коррупцию?

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

Прежде всего, сегодняшняя информация относится к организациям, работающим на ОСН. Налоговики выпустили «Перечень коррупционных функций».

«В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, утвержденными протоколом заседания проектного комитета от 13.07.2017 N 47(7), Федеральной налоговой службой проведена оценка коррупционно-опасных функций, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков, и внесены уточнения, к которым отнесены» 32 коррупционных риска.

Все риски цитировать не буду, остановлюсь только на некоторых, которые считаю самыми важными и часто используемыми. Знайте, что когда вы общаетесь с налоговиками и решаете какие-то вопросы, то можете вляпаться. Я часто сталкивался с тем, что после выездной налоговой проверки проходит 2-3 дня, появляется какой-нибудь парень и говорит: «Я знаю, что у вас была налоговая проверка и что вам доначислили 47 млн 580 тысяч рублей. Не хотите ли решить эту проблему?» И он называет способ, как эта проблема должна решаться. Не вляпайтесь.

Потому что по тому списку, который находится в этом перечне, все эти переговоры-разговоры могут довести вас до скамьи подсудимых. Мы должны понимать, что сама ФНС России знает все эти коррупционные риски и обращает на них внимание. Поэтому будьте, пожалуйста, крайне аккуратны, если уж собираетесь как-то решать эти вопросы.

«1. Контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов».

Я уже пример приводил: налоговая проверка закончилась, вам доначислили и оштрафовали. Потом появляется человек и что-то предлагает. Это и есть коррупционный риск, за которым сами налоговики и правоохранители, по идее, должны следить.

«2. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов». «3. Принятие решений об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней». «5. Выдача специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации». «6. Контроль и надзор за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условием ее регистрации и применения». «8. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». «13. Представление в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) интересов Российской Федерации по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам». «15. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд». «16. Контроль правильности применения цен для целей налогообложения в сделках между взаимозависимыми лицами».

Действительно, коррупционный риск. Потому что налоговики могут очень внимательно посмотреть на цены при сделках между взаимозависимыми лицами. И могут заметить, а могут не заметить во время проверки.

И тут много всего перечислено: и лицензионный контроль, и досудебное урегулирование споров, и обмен информацией с компетентными органами иностранных государств. Рекомендую самостоятельно изучить документ.

«32. Участие в разработке критериев и порядка оценки эффективности работы налоговых органов по проведению налогового мониторинга. Проведение оценки эффективности работы налоговых органов по указанному направлению».

Наверно, к нам (налогоплательщикам) этот коррупционный риск не относится. Но налоговики указали это в качестве коррупционного риска. Будет ли работа налоговых органов признана эффективной или нет, это тоже, оказывается, коррупционный риск.

Сколько себя помню, наше государство все время борется с коррупцией. Даже создали специальную комиссию. И складывается впечатление, что чем больше они с коррупцией борются, тем больше она процветает. Это мои ощущения. Может, я ошибаюсь и предвзято ко всему этому отношусь? Что вы об этом думаете?

Но есть у меня и вторая точка зрения, касающаяся конкретно налоговых органов. Зная, скажем так, профессионализм господина Егорова, и зная, что он умеет доводить дела до конца, вопрос к вам: удастся ли главе ФНС в отдельно взятом ведомстве победить коррупцию? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.