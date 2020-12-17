Почему в 2021 году бизнес поднимет «белый флаг»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Недавно мне задали пару интересных вопросов, ответами на которые хочу поделиться с вами.

Вопрос № 1. С 11 января 2021 года обналу придет конец? Что это значит для тех, кто пользуется услугами обнальных контор? Где теперь брать наличные для бизнеса?

На самом деле, придет обналу конец или нет, я не знаю. Но с 11 января (да и в январе в целом) вступают в силу ряд новых федеральных законов, которые ставят под полный контроль самые безопасные и самые массовые способы превращения безналичных денег в наличные. Забудьте про способы, когда деньги переводят напрямую на промежуточную компанию, потом на серую компанию, потом на черную и там обналичивают.

В январе исчезнут даже новые способы, которые были в 2020 году были полностью безопасными и, скажем так, даже законными. Например, способы, где использовались цифровые активы, криптовалюта и сотовые операторы. Эти способы не просто ставятся под угрозу, а, скорее всего, канут в небытие. Где теперь взять наличные? Я расскажу вам, как уйти от обнала, вести полностью легальный бизнес и оптимизировать налоги. Обо всем этом мы поговорим на итоговом семинаре 23-24 декабря.

Вопрос № 2. В 2021 году бизнес окажется под ударом: тотальная маркировка накроет весь рынок, а ФНС будет проводить оперативный контроль вместе с силовиками и отнимать имущество за долги компании. Что ждет еще ждет российский бизнес?

В вопросе перечислены не все замечательные вещи, которые приготовили для нас налоговики. Например, полностью меняются правила контроля и выставление счетов-фактур. Счета-фактур будут привязаны к маркировке. Или, например, ставятся под контроль все финансовые потоки, в том числе цифровые активы и электронные кошельки. Также вносятся изменения в контроль за использованием денег физлицами, чтобы выявлять тех, кто не заплатили налоги с полученных доходов. Изменения в законодательство вносятся в огромных количествах.

Как выжить в 2021 году в таких условиях? Если вы поедете по «старой дороге», то я вообще ничего не гарантирую. Может быть, вас не заметят. А может быть, вас заметят через пару лет и жахнут по деяниям 2021 года. Может быть, налоговая инспекция и оперативники вас вообще не заметят в ближайшие несколько жизней. Я не знаю. Но надо из этой колеи уже вылезать. И поверьте мне, решение есть.

А если вы собирались в будущем использовать криптовалюту, то вам нужно знать как минимум 4 федеральных закона. Например, закон о специальных операторах и площадках.

Заявляю совершенно ответственно, что на ближайшем семинаре я дам основные моменты, как жить, чтобы ваш бизнес не пострадал в 2021 году.

Спасибо и удачи в делах.