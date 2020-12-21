Добрый день, уважаемые коллеги.

Давайте поговорим сегодня на тему: «Жена – руководитель, муж – подчиненный. Как сохранить баланс?» Я, пожалуй, никаких волшебных таблеток и волшебных решений здесь выдать не могу. Я лишь могу дать некоторые рекомендации, которые точно помогут. Хотя это бывает иной раз не так-то просто.

Расписать (прям на бумаге, это важно), в чем заключаются обязанности жены дома, за пределами офиса и в чем заключаются обязанности мужа дома. И где границы ответственности и обязанностей. Затем нужно договориться, что на работе совершенно другие отношения.

Я сейчас скажу то, что порвет вас на части, либо вы прорветесь на совершенно иной уровень отношений. Почему вас может порвать на части? Муж с женой договорились, что дома жена – это жена, что муж принимает окончательное решение, например, по деньгам, путешествиям, да и вообще принимает какие-то окончательные решения. Отлично. Но так уж случилось, что жена, будучи руководителем, зарабатывает больше мужа, причем намного.

И только на этом элементе мозг может порвать полностью, потому что жена дома как жена, которая зарабатывает больше мужа, а муж принимает окончательное решение. Потому что кто-то должен принять окончательное решение, иначе они просто поскандалят. И жене надо смириться, чтобы ее не порвало, что муж как муж принимает окончательное решение по тем деньгам, которые она заработала. Либо жить как в Швеции, где каждый зарабатывает сам себе. Либо иметь какой-то общий кошелек. В каждой семье правила разные. Но об этом надо договариваться.

Вот сидит, женщина, на работе и видит, что муж немножко накосячил. Ну, естественно, она как руководитель должна его отчитать, а, может, даже выговор сделать или лишить премии. Она обязана это делать, потому что она руководитель. И тут у мужа начинает ехать крышак. И он домой приходит сам не свой, потому что его, видите ли, как мужчину растоптали. Но его не как мужчину растоптали. Он что-то перепутал. Как мужчину его по-прежнему любят и ценят. Его как подчиненного руководитель поставил на место. Он моргал не в такт на работе.

Это не так-то просто. Я бы вообще, пожелал в такой ситуации работать в разных подразделениях. Никакого баланса в такой ситуации сохранить невозможно. Нужно просто почаще общаться и понимать, где ты жена, а где – руководитель. И нужно понимать, где ты подчиненный, а где – муж.

И на работе вы не муж и жена. На работе вы сотрудники, терминал по исполнению обязанностей каких-то. Все эти утютюшечки и прочее оставьте за порогом офиса. Все, нет перед тобой жены, перед тобой есть начальница. Ты даже посмотреть на нее не можешь как на женщину. Категорически не можешь. Иначе, подчеркиваю, вас будет рвать.

Напишите, пожалуйста, в комментариях о ваших как успешных примерах. Можете написать: «Вот, я знаю случай, где жена – руководитель, муж – подчиненный, они 30 лет вместе, все у них хорошо и никаких проблем не бывает». Я с супругой 13 лет проработал. И пришел к выводу, что нафиг такое счастье. И уже, наверное, лет 8-10 она не моя подчиненная, она со мной не работает, она просто жена. И я счастлив оттого, что у меня есть теперь жена.

У меня нет решения. Поэтому напишите ваши идеи, ваши решения. Может быть, у кого-то есть успешный опыт. Про неуспешный опыт тоже можете написать.

Спасибо и удачи в делах.