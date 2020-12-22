Контроль цен на продукты: что будет с бизнесом

Добрый день, коллеги.

То, о чем мы сегодня поговорим, казалось бы, прямого отношения к оптимизации налогов и уплате налогов не имеет. Но нет, имеет.

Проект Федерального закона № 1024255-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта РФ или территориях субъектов РФ правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней».

Этим законопроектом правительству хотят дать право на территории одного или нескольких субъектов РФ выбирать продовольственные товары и устанавливать предельные розничные цены.

А еще прошло совещание президента, где глава государства поставил задачу остановить рост цен на сахар, хлеб и другие продукты. Правительство мгновенно отреагировало, заключило соответствующие договоры с союзами розничных производителей, торговыми сетями. Например, соглашения по подсолнечному маслу и сахару со всеми были заключены.

По моему мнению, для торговых сетей и производителей в этих соглашениях есть ряд очень положительных моментов. И это не просто установление цен путем административных указаний, там используется еще и куча стимулирующих вещей типа льготного кредитования или субсидирование. То есть экономические рычаги тоже задействуются. Но есть и большое «но».

Когда появляются законы, которые дают правительству право устанавливать предельные цены, это означает, что правительство расписывается в своей неспособности управлять экономикой. Становится понятно, что нельзя обойтись без командно-административных методов, указывающих бизнесмену, почем ему продавать тот или иной товар.

Не хочу объяснять, почему цена сначала была 40 рублей, а потом стала 80 или 120. Почему был переизбыток, откуда он взялся, почему цены сначала были низкие? Это нужно регулировать иначе.

Если контроль цен понравится нашему правительству, то с прилавков будут исчезать продовольственные товары, а их качество будет ухудшаться. Изученные мной документы говорят (я выражаю свое мнение), что все это принимается в интересах крупных торговых сетей и крупных товаропроизводителей. И это может повлечь за собой дальнейшее уничтожение микро-, малого и среднего бизнеса. И как результат, все это все равно отразится на населении и на нашем кошельке.

Поэтому несмотря на то, что в этих соглашениях и в действиях Правительства я вижу много экономических рычагов, где пытаются избежать командно-административных методов, в общем и целом выполнение распоряжения президента кривое.

Президент сказал: «Разберитесь с ценами. Сделайте что-нибудь, чтобы цены были низкими». Но, дорогой Президент, нельзя ценам приказать подниматься или опускаться. Приказать им можно, только если ты вообще не разбираешься в экономике. Выполнение этих приказов принесет какое-то облегчение в краткосрочной перспективе, но будет катастрофичным даже в среднесрочной.

Я только что высказал вам свое мнение. Теперь хочу знать ваше мнение. Потому что именно вы, дорогие бизнесмены, занимаетесь оптовой и розничной торговлей продовольственной группы товаров. Жду ваших комментариев.

Начнется 2021 год, и правительство будет диктовать условия, почем продавать хлеб, яйца, масло... Установит предельные цены, выше которых вы не сможете подниматься. Как это скажется на вашей платежеспособности? Как это скажется на ваших доходах и вашей способности легально работать и платить налоги государству? Я хочу знать, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах!