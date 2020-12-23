Чиновники рассказали, как работать и отдыхать на Новый год

Добрый день.

Многие регионы начали запрещать людям праздновать Новый год. Например, ввели некоторые ограничения в Новосибирской области: можно ходить в бары и рестораны, но в заведении должно быть не больше 50 человек. Крым запретил новогодние гуляния на улицах и площадях, детские праздники, ночные фуршеты и корпоративы с 20 декабря до середины января. В Пермском крае тоже нельзя проводить корпоративы, ночные дискотеки и введен запрет на работу ночных клубов. Бары и рестораны будут закрыты с 1 ночи до 6 утра.

В Саратовской области запретили даже свадьбы и загородные празднества! Но больше всего мне, например, понравился запрет в Самаре. В Самаре нельзя отмечать наступление Нового года с коллегами, причем как на предприятии, так и вне предприятия. То есть даже внутри организации накрыть стол и отметить в Самаре нельзя.

А в Нижнем Новгороде запретили отмечать Новый год вне офиса. А в Ленинградской области на корпоративе может быть не больше 18 человек. В Подмосковье, чтобы посетить ресторан, кафе или бар с 31 декабря по 10 января вы должны предоставить отрицательный результат теста ПЦР, срок которого должен быть не больше 3 дней. Без этой бумажки вас не покормят.

Даже не знаю, как это оценивать. Потому что по официальной статистике, 21 декабря в России опять побили все рекорды и перевалили за 29 тысяч зараженных.

Почему я об этом говорю? Потому что это негативно сказывается на мире бизнеса. Бизнес сейчас и так колбасит. Но наши бизнесмены молодцы. Бары, кафе, рестораны, столовки, конечно же, выживут.

Давайте скажем честно: для артистов, музыкантов, людей из сферы искусства и развлечений, а также баров, кафе и ресторанов эти 2 недели (с 15 по 31 декабря) – это их основной годовой доход. И тут им говорят: «Фиг вам, а не заработок, мы боремся с коронавирусом».

С одной стороны, не хочется никого заразить, чтобы все были здоровы. С другой стороны, не хочется убивать целую отрасль. И у меня происходит «раздвоение личности». Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Стоит ли овчинка выделки? Стоят ли все эти ограничения возможных последствий? Нужны ли все эти жесткие меры?

Честно вам скажу, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что, в конце концов, эти ограничения скажутся и на доходной части муниципальных, региональных и федерального бюджетов.

Спасибо и удачи в делах.