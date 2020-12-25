Итоги 2020 года: «Людоедские» законы / 75 млн/день на Президента / «Корона» и чуть-чуть Навального

У каждого из нас свое мнение насчет уходящего года. Кто-то считает часы: «Быстрее бы это этот проклятый год закончился». Кто-то вспоминает с приятным волнением в сердце: «Я стала мамой самого чудесного ребенка». Кто-то с непритворным оптимизмом и горящими глазами скажет: «Да и хрен с этим годом! Встали, отряхнулись и прем дальше!» Я считаю этот год годом испытаний на прочность.

Итак, о чем мы поговорили:

почему опарыши набирают 18 млн просмотров, а видео Турова нет;

куда уходят наши налоги (по многочисленным просьбам наших читателей и зрителей);

верить ли статистике по «короне» и пара слов про расследования Навального;

какой вопрос Президенту я хочу задать?

самый «людоедский» закон 2020 года и дофигища хороших новостей;

обналичка и пари на несколько миллионов бумажных денег.

И еще много интересных и провокационных моментов, которые заставят задуматься.

Не хочу делать за вас вывод, но процитирую: «Хватит быть зрителями. Оторвите бетонную попочку и начните что-то делать, начиная со своего окружения».

Приятного и продуктивного просмотра.