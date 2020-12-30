В 2021 году будет больше поводов для повторных проверок ФНС

Добрый день, коллеги.
Проект Федерального закона № 1025470-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».
Скоро у нас появится еще один закон. Госдума его уже приняла во всех чтениях. В чем тема? Появятся новые основания для повторной выездной налоговой проверки. Налоговики будут проводить повторную выездную налоговую проверку дополнительно ко всем предыдущим правилам. Все предыдущие правила прописаны в ст. 89 НК РФ.
Если вы поставите к возмещению НДС больше, чем надо, то возможна повторная выездная налоговая проверка.
Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2020 № 309-ЭС20-15596 по делу №А34-2053/2019.
Налоговикам разрешили проводить любое количество дополнительных мероприятий налогового контроля. Потому что целью дополнительного мероприятия налогового контроля является устранение сомнений, которые возникли у контролеров при получении дополнительной документации.
Это проводится в интересах бизнесменов и в интересах более точного расчета налоговых обязательств предпринимателя. Вполне возможно, что в результате этих дополнительных мероприятий налоговики придут к выводу, что налоги бизнесмену, наоборот, надо уменьшить, а не увеличить.
Мы вступили в цифровую эпоху. Я в 2020 году вам все уши прожужжал по поводу того, что все операции будут под контролем, все будет абсолютно видно. Такова тенденция, и она направлена на то, чтобы налоговые органы могли (с опозданием не больше 90 секунд) видеть каждую вашу транзакцию.
В Госдуму внесли еще один законопроект, в соответствии с которым налоговики в автоматическом режиме (банковская тайна будет раскрываться) будут получать информацию обо всех ваших операциях, даже если вы просто физлицо.
Что делать?
Кто-то сейчас напишет, что надо уходить в нал. Я вас уверяю, этим тоже будет заниматься ЦБ РФ. Кто-то напишет, что будет закрывать свой бизнес. Это неправильно. Нужно проснуться и вытащить себя из зоны страха. Потому что в 2020 году люди в какой-то степени стали невротиками, они уже не мыслят категориями будущего... Лишь бы день прожить. А нам нужны стабильность и уверенность в своем будущем. Чтобы обеспечить стабильность и уверенность в своем будущем, нужно перестать бояться, открывать рот и начинать просвещать свое окружение. А там смотришь, шаг за шагом и ситуация начнет очень быстро меняться в лучшую сторону.
Я вас уверяю: в 2021 году, если мы не упустим свой шанс, ситуация начнет очень быстро меняться в лучшую сторону. Мы с вами должны будем выстроить гармоничные отношения между налогоплательщиками и государством. Государство не будет меньше вас контролировать, это уже состоявшийся факт. Но нам нужно, чтобы мы от государства получали еще соответствующую заботу и отдачу в обмен на наши деньги. Как сказала Маргарет Тэтчер: «Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков».
Можете мне не верить, но до тех пор, пока вы будете сидеть с заклеенным ртом и завязанными глазами, и до тех пор, пока ролики «За сколько минут опарыши съедят гамбургер» будут набирать по 19 млн просмотров, из нас с вами будут делать коров. Которых можно сколько угодно доить, не обязательно кормить, иногда можно зарезать, отнять телят, шкуру пустить на сапоги, мясо съесть, кости — на костную муку, а навоз — на удобрения. Чтобы не уподобляться этой корове, нужно расклеить рот, развязать глаза, начать смотреть реальности в лицо, не соглашаться с этой существующей реальностью и что-то с этим делать.
Надеюсь, информация пошла вам на пользу.
Спасибо и удачи в делах!