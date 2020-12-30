В 2021 году будет больше поводов для повторных проверок ФНС

Добрый день, коллеги.

Проект Федерального закона № 1025470-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Скоро у нас появится еще один закон. Госдума его уже приняла во всех чтениях. В чем тема? Появятся новые основания для повторной выездной налоговой проверки. Налоговики будут проводить повторную выездную налоговую проверку дополнительно ко всем предыдущим правилам. Все предыдущие правила прописаны в ст. 89 НК РФ.

Если вы поставите к возмещению НДС больше, чем надо, то возможна повторная выездная налоговая проверка.

Налоговикам разрешили проводить любое количество дополнительных мероприятий налогового контроля. Потому что целью дополнительного мероприятия налогового контроля является устранение сомнений, которые возникли у контролеров при получении дополнительной документации.

Это проводится в интересах бизнесменов и в интересах более точного расчета налоговых обязательств предпринимателя. Вполне возможно, что в результате этих дополнительных мероприятий налоговики придут к выводу, что налоги бизнесмену, наоборот, надо уменьшить, а не увеличить.

Мы вступили в цифровую эпоху. Я в 2020 году вам все уши прожужжал по поводу того, что все операции будут под контролем, все будет абсолютно видно. Такова тенденция, и она направлена на то, чтобы налоговые органы могли (с опозданием не больше 90 секунд) видеть каждую вашу транзакцию.

В Госдуму внесли еще один законопроект, в соответствии с которым налоговики в автоматическом режиме (банковская тайна будет раскрываться) будут получать информацию обо всех ваших операциях, даже если вы просто физлицо.

Что делать?

Кто-то сейчас напишет, что надо уходить в нал. Я вас уверяю, этим тоже будет заниматься ЦБ РФ. Кто-то напишет, что будет закрывать свой бизнес. Это неправильно. Нужно проснуться и вытащить себя из зоны страха. Потому что в 2020 году люди в какой-то степени стали невротиками, они уже не мыслят категориями будущего... Лишь бы день прожить. А нам нужны стабильность и уверенность в своем будущем. Чтобы обеспечить стабильность и уверенность в своем будущем, нужно перестать бояться, открывать рот и начинать просвещать свое окружение. А там смотришь, шаг за шагом и ситуация начнет очень быстро меняться в лучшую сторону.

Я вас уверяю: в 2021 году, если мы не упустим свой шанс, ситуация начнет очень быстро меняться в лучшую сторону. Мы с вами должны будем выстроить гармоничные отношения между налогоплательщиками и государством. Государство не будет меньше вас контролировать, это уже состоявшийся факт. Но нам нужно, чтобы мы от государства получали еще соответствующую заботу и отдачу в обмен на наши деньги. Как сказала Маргарет Тэтчер: «Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков».

Можете мне не верить, но до тех пор, пока вы будете сидеть с заклеенным ртом и завязанными глазами, и до тех пор, пока ролики «За сколько минут опарыши съедят гамбургер» будут набирать по 19 млн просмотров, из нас с вами будут делать коров. Которых можно сколько угодно доить, не обязательно кормить, иногда можно зарезать, отнять телят, шкуру пустить на сапоги, мясо съесть, кости — на костную муку, а навоз — на удобрения. Чтобы не уподобляться этой корове, нужно расклеить рот, развязать глаза, начать смотреть реальности в лицо, не соглашаться с этой существующей реальностью и что-то с этим делать.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах!