«Документальная мода»: как уследить за всеми изменениями в бумагах

Добрый день, коллеги.

Что бы произошло в вашей организации, если бы директор менял правила по 379 раз в год? Правила работы, правила производства или правила отчетности о результатах выполненной работы. Допустим, директор говорит: «Заканчивается 2020 год, и на следующий год ты отчитываешься по-другому. Вот тебе новая форма, вот новые правила производства и новые правила продаж». И это происходило бы много раз в год. Вам бы это понравилось? Вы бы, наверное, покрутили у виска и сказали: «Слушай, определись, наконец! Ты задолбал этими изменениями! Я лучше пойду работать в более стабильную организацию».

К чему такая преамбула?

С 2021 года меняются правила заполнения платежных поручений, появляется новая форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 №ЕД-7-11/753@), меняется порядок уплаты пособий, утверждена новая форма РСВ, отменена обязанность сдачи отчетности по транспортному налогу, появляется новая форма декларации по НДС (Приказ ФНС России от 19.08.2020 №ЕД-7-3/591@), скорректирована форма декларации по налогу на прибыль (Приказ ФНС России от 11.09.2020 №ЕД-7-3/655@) и так далее.

Я попытался посмотреть на эту ситуацию непредвзято. Если появились какие-то новые федеральные законы, то, конечно, надо менять и отчетные формы, чтобы они соответствовали этим федеральным законам.

Или, например, чтобы зарегистрировать компанию, нужно заполнить форму №Р11001. А вы в курсе, что она с декабря 2020 года полностью поменялась? А чтобы внести изменения в устав, мы раньше использовали форму №Р13001, а теперь она отменена. Чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ, нужно заполнить новую форму, потому что тоже канула в Лету. Я могу еще много рассказывать вам об изменениях, потому что их тонна.

Когда я смотрю на эти изменения и вижу какую-то положительную динамику, я понимаю, что они нужны. Но хочется схватиться за голову, потому что даже внутри одной организации можно насчитать сотни изменений в год. Даже если все изменения будут во благо, то у ваших сотрудников все равно поедет крыша. Изменений должно быть как можно меньше, потому что от отсутствия стабильности мы начинаем ощущать нервозность, неуверенность в будущем, у нас появляется непредсказуемость. Это само по себе мешает бизнесу и останавливает работу.

Это мое мнение. А что вы об этом думаете? Когда так много изменений, даже если они хорошие, это идет на пользу? Пусть будет много изменений, когда все время меняются регистрационные и отчетные формы, или все-таки вы хотели бы, чтобы этих изменений было поменьше? Мне реально интересно узнать ваше мнение. Я всегда стараюсь читать ваши комментарии.

Спасибо и удачи в делах!