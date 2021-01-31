Искусственный интеллект-2021: чего ждать населению и бизнесу

Добрый день, уважаемые коллеги.

В то время, когда 31 декабря 2020 года мы пили шампанское, готовились к Новому году и отдыхали, наш президент работал, создавая ваше будущее.

Что же президент РФ 31 декабря 2020 года поручил нашим чиновникам?

Правительству поручено до 1 мая 2021 года:

«а) обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных правовых режимов в целях расширения применения технологий искусственного интеллекта; б) принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта».

Честно говоря, уже на этот счет выпущена огромная пачка нормативной базы в 2020 году. И это сейчас активно готовится, активно применяется. Активно проводятся эксперименты. Например, обычные паспорта будут заменены электронно-цифровыми. Но я уже вам об этом рассказывал раньше.

В срок до 1 июля 2021 года:

«в) в целях ускоренного создания отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на основе технологий искусственного интеллекта обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление (при условии обеспечения защиты персональных данных) организациям, разрабатывающим технологические решения на основе искусственного интеллекта, доступа к наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, а также возможности использования указанными организациями таких данных. г) разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их „цифровой зрелости“, предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования».

В срок до 1 сентября 2021 года:

«д) при участии заинтересованных образовательных организаций обеспечить: актуализацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта, путем приведения содержания таких программ в соответствие с требованиями рынка труда; дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности; е) при участии заинтересованных образовательных организаций и международных математических центров мирового уровня обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов „математика“ и „информатика“ в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования; ж) обеспечить начиная с 2021/22 учебного года увеличение не менее чем на одну тысячу контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта, в образовательных организациях высшего образования, в которых доля принятых на обучение в 2020/21 учебном году победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, составила не менее половины».

Более того, вышло Постановление Правительства о том, что в ВУЗ можно будет поступить теперь в онлайн-режиме. Наш президент вместе с премьер-министром взялись за внедрение ИИ в нашу жизнь. А вот теперь мы дошли до главного. Пока консервативно.

К чему это может привести?

Я уже говорил, что в России система социального рейтинга активно обсуждается. На самом деле она не только активно обсуждается. Например, любимым и уважаемым мной Сбербанком начинает потихонечку пробоваться. А о том, как она будет пробоваться в разы более активно и какие в мире бизнеса будут присваиваться рейтинги, вы узнаете 20 января 2021 года в 15:00 на вебинаре.

Нормативная база уже создана. Осталось принять буквально один-единственный закончик. Поэтому продолжайте спать. А те, кто не спит, к вам вопрос: как вы считаете, проснувшиеся люди, смогут сделать так, чтобы мы жили с вами в здоровом обществе без необходимости контроля со стороны Большого Брата? И введения против нас этих социальных рейтингов, обязывающих любить наше правительство? Как вы считаете, мы справимся с этим эволюционным путем, или распишемся в том, что мы не в состоянии с этим ничего сделать и спокойненько встанем в стойло? Я хочу ваших искренних ответов под этим роликом. Всех остальных зову на вебинар 20 января 2021 года в 15:00, где я уже буду говорить о деталях «маркировки мира бизнеса» в Российской Федерации.

Спасибо.