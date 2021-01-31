Физлиц и НКО могут признать иностранными агентами

Добрый день, уважаемые коллеги.

30 декабря 2020 года Владимир Владимирович подписал Федеральный закон от 30.12.2020 № 481-ФЗ, и о нем вся наша, условно говоря, либеральная пресса и YouTube очень много говорили.

Это закон о том, что теперь очень легко любую некоммерческую организацию или физлицо сделать так называемым иностранным агентом. Во всех аналитических материалах, которые я смотрел, кроме шума, ничего не было. А меня интересовала нормативная база. Поэтому, естественно, я взял сам федеральный закон и проштудировал его.

Зачем я рассказываю вам об этом федеральном законе?

Многие из вас имеют свои YouTube-каналы, снимают какую-то свою рекламу. И вы, не зная этих тонкостей, можете ляпнуть что-нибудь не то и словить статус иностранного агента. Наверное, скоро мы будем гордиться тем, что тебе присвоили этот статус. Значит, ты нормальный человек! Но, с точки зрения федерального закона, приятного тут мало.

Как физлицу не словить статус иностранного агента, если он занимается бизнесом?

Если ты занимаешься политикой — ради бога, но мы с вами политикой не занимаемся. Я уж точно не собираюсь идти ни в депутаты, ни в президенты, ни куда-то еще; у меня на это есть свои причины.

«Физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового может быть признано физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае, если оно осуществляет на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее — иностранный источник) политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 Уголовного кодекса Российской Федерации), в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами Российской Федерации, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке указанных видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи)».

Тут вы можете меня оборвать и сказать: «Туров, а я политической деятельности не веду». Ничего подобного, вы ведете политическую деятельность, и я вам сейчас это докажу. То есть любой программист, делающий программы для западных компаний, получая оттуда копейку, автоматически попадает под это определение. Потому что на него оказывают влияние, ему дают деньги, ему помогают организационно, имущественно и методически. Но должно быть соблюдено условие: нужно еще заниматься политической деятельностью. Я уже сказал, что каждого из вас можно тут же обвинить в том, что вы занимаетесь политической деятельностью.

«Политической деятельностью признается деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации (вы же высказываетесь по поводу социально-экономического развития), развития политической системы (вы же высказываетесь, вы хотите улучшить политическую систему, вы хотите сделать так, чтобы она стала лучше, значит, вы уже занимаетесь политической деятельностью), деятельности государственных органов (если вы рассказываете о деятельности государственных органов, значит, вы занимаетесь политикой), органов местного самоуправления (покритиковали мэра в Facebook — все, вы занимаетесь политикой), законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина (вы заговорили о правах и свободах — вы занимаетесь политической деятельностью) в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики (я высказываюсь, что этот закон плохой, надо лучше — все, это уже занятие политической деятельностью), формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия». А если вы еще, не дай бог, каким-то образом влияете и на это, то вы тем более занимаетесь политической деятельностью.

«Политическая деятельность осуществляется в следующих формах:

участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов,

демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и

проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;

участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах,

референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных

комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий;

публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;

распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;

финансирование указанной деятельности».

Если вы смотрите мои ролики и комментируете их, значит, вы уже участвуете в политической деятельности. Потому что вы выражаете свое мнение по поводу того или иного нормативно-правового акта или закона, которые я вам даю. Так что, уважаемые граждане, вы все участники политической деятельности.

Например, я даю вам федеральный закон о том, что с 1 июля 2021 года, если декларация по НДС, которую вы сдали в налоговую инспекцию, не будет соответствовать заранее установленным критериям, то ее не примут и дадут вам 5 дней на ее исправление. Точно так же могут обнулить декларацию ваших контрагентов, в этом случае вас заставят заплатить НДС и налог на прибыль. Вы скажете: «Что за идиотский закон?», и вы уже попали, вы уже высказали свое мнение о законе, о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике. Значит, вы занимаетесь политической деятельностью.

А если вы еще, не дай бог, пишете: «Присоединяйтесь, давайте поддержим отмену этого идиотского законопроекта», значит, вы занимаетесь вовлечением граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность. А если вы еще при этом 100 рублей Навальному отправили, то вас уже надо причислять к террористам.

Так вот, если кто-то из вас, будучи физлицами, подпадает хотя бы под один из признаков, которые я перечислил, то вы должны самостоятельно подать заявление о включении вас в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Поэтому я ожидаю, что сразу после просмотра этого ролика вы либо обнулитесь, удалите себя из всех социальных сетей, не будете больше ни с кем разговаривать, то есть просто исчезнете из этой жизни, либо пойдете и подадите заявление о включении вас в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Этот список Минюст опубликует в интернете. А если вы заявление не подали, то Минюст должен будет сам вас найти и включить в этот список иностранных агентов. Если вы, не дай бог, станете иностранным агентом, то вы должны будете везде указывать, что у вас статус иностранного агента. И точно так же иностранными агентами признаются общественные организации и некоммерческие объединения.

Вывод

Когда вы с вами готовились к Новому Году, президент активно работал и подписывал законы. Мы с вами прекрасно понимаем, что данный федеральный закон специально написан таким образом, чтобы любого можно было взять за попу, заткнуть рот и сделать виноватым, независимо от того, чем этот человек занимается. А учитывая еще один федеральный закон, который мы разберем позднее, он о клевете, то в совокупности можно заткнуть рот абсолютно любому живому человеку. Я имею в виду любого из тех, кто активно присутствует в социальных сетях или в интернете. А те, кто в социальных сетях являются лишь зрителями, конечно, могут жить спокойно. Я не думаю, что закон о клевете будет применяться массово, он будет применяться выборочно, просто чтобы всех напугать, заткнуть кому-то рот и т. д.

С другой стороны, уважаемые бизнесмены, я прекрасно понимаю, что вы занимаетесь бизнесом, и вы не хотите, чтобы ваш бизнес пострадал из-за непреднамеренной ошибки вашего PR-директора, маркетолога или вашего личного выступления. Поэтому поизучайте этот закон самостоятельно, хотя я довольно подробно все рассказал.

И я бы попросил вас не просто поставить лайк, а еще и распространить этот ролик или статью в социальных сетях, чтобы, если кто-то хочет активно заниматься политикой, он знал, что ему грозит. И тогда уже шел напрямую, осознавая, что он делает, а если человек спокойно занимается бизнесом и рекламирует косметику, то чтобы не было такого, что он ляпнет что-то не то по поводу какого-нибудь закона, связанного с косметикой, и на него повесят статус иностранного агента. Хотя мне кажется, что никакого массового применения этого закона не будет, и особо опасаться его нечего, но знать его надо и какие-то меры предосторожности бизнесменам, возможно, применять надо.

Как вы считаете, государство в лице низовых правоохранительных органов начнет использовать этот закон для получения звездочек или государство ограничится политиками федерального и регионального уровня, чтобы попытаться заткнуть им глотку? И второй вопрос: как вы считаете, подобные законы вас и ваше окружение заставят проснуться до уровня, на котором вы начнете не просто реагировать, орать, критиковать, ненавидеть и возмущаться, а до уровня, когда вы задумываетесь о том, как улучшить ситуацию в стране нереволюционным путем? Или все-таки эти федеральные законы вызывают у вас только реактивность? Напомню, реактивность — это плохо. Но напишите об этом честно.

Спасибо и удачи в делах!