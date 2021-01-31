«Бесшовный» переход: как ЕНВД-шнику получить патент за 1 день

Добрый день, друзья.

Итак, короткая заметка о патентной системе налогообложения.

Письмо ФНС России от 04.12.2020 №СД-4-3/19994 «О временном сокращении срока выдачи патентов».

«В соответствии с пунктом 3 статьи 346.45 Кодекса налоговый орган обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления на получение патента выдать или направить индивидуальному предпринимателю патент или уведомление об отказе в выдаче патента.

В целях обеспечения „бесшовного“ перехода со специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на патентную систему налогообложения по заявлениям на получение патента, направленным до 31 марта 2021 года, налоговый орган должен обеспечить выдачу (направление) индивидуальному предпринимателю патента или уведомления об отказе в выдаче патента не позднее дня, следующего за днем получения заявления по ТКС и через ЛК ИП».

Теперь при переходе с ЕНВД до 31 марта 2021 года вам должны выдавать патент в течение суток, чтобы вы могли начать спокойно применять ПСН.

Спасибо и удачи в делах.