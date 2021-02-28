Кого и как накажут за клевету

Добрый день, коллеги.

Я бы эту статью назвал социальной. Она, с одной стороны, имеет отношение к законодательству, с другой стороны, не имеет никакого отношения к налогам.

Называется эта статья «Клевета». Что такое клевета? Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию. Если вы где-то сказали, например: «Наш мэр — жулик», а мэр говорит: «Нет, я не жулик. Докажи». А вы не можете это доказать, значит, вы опорочили его репутацию, достоинство и честь. В этом случае вас могут наказать штрафом до 500 тысяч рублей, а максимальное наказание — до 160 часов обязательных работ.

А если то же самое вы сделали в публичном выступлении, например, в социальных сетях, тогда все жестче.

«Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

Поэтому, наверное, все мы теперь должны говорить: «У нас прекрасное правительство, оно не ворует, оно искренне заботится о населении. Наш президент — ангел, а его окружение — лучше не бывает, они день и ночь заботятся о народном благе». Потому что любая иная критика может привести к лишению свободы до 2 лет. Ну да ладно.

Вот этот пункт мне нравится:

«Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, — наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет».

Помните, был скандал по поводу одного уважаемого человека, когда журналистка заявила, что он ее домогался, трогал за коленки, тащил в постель, а он сказал: «Нет, это клевета. Я женатый человек, я люблю свою жену»? Потом другие журналистки тоже указывали, что он их тащил в постель, но этот уважаемый человек объявил, что это клевета. Что же теперь грозит этим журналисткам, которые оклеветали уважаемого человека? Им грозит штраф до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Потому что не может уважаемый человек никого тащить в постель и трогать за коленки. Она сама взяла его руку, положила себе на попу и стала сжимать эту руку на попе и на груди, она сама виновата.

По моему мнению, данная статья в Уголовный кодекс была введена с абсолютно конкретной целью: для защиты конкретных интересов определенных людей. Напишите в комментариях, как вы считаете, в том виде, в котором я вам это процитировал, это вообще должно существовать или нет? Жду ваших комментариев.

Спасибо, коллеги, удачи в делах.